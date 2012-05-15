UEFA şikeye rastlarsa Trabzonspor ve F.Bahçe'yi Avrupa'dan men edecek!

Kararını vermek için PFDK’nın gerekçeli kararını bekleyen UEFA'nın Fenerbahçe ile Trabzonspor’a ait herhangi bir bulguya rastlaması durumunda iki kulübe de “Avrupa’dan men” cezası verebileceği iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sahaya yansıyan herhangi bir şike faaliyetinin olmadığı görüşünün üzerine UEFA, federasyonun gerekçeli kararını beklemeye geçti.

3 Temmuz'da başlayan şike soruşturmasının devamında akıllarda oluşan "UEFA, TFF’nin verdiği şike cezalarını uygun bulmazsa Futbol Federasyonu ile tüm Türk kulüplerine Avrupa’dan men cezası gelir mi?" sorusunun cevabı netleşmeye başladı. Vatan gazetesinden Tayfun Bayındır'ın haberine göre; UEFA’ya yakın Türk kaynakları, “Ne olursa olsun F.Bahçe ile Trabzon dışındaki kulüplerin veya federasyonun ceza alması düşük ihtimal.. Bu iki kulübe ise herhangi bir şüphe halinde UEFA’dan ağır men cezası gelebilir..” görüşünde.

Kararını vermek için PFDK’nın gerekçeli kararını bekleyen UEFA'nın Fenerbahçe ile Trabzonspor’a ait herhangi bir bulguya rastlaması durumunda iki kulübe de “Avrupa’dan men” cezası verebileceği iddia edildi.



TFF hukukçuları yoğun çalışıyor



UEFA kaynaklarından F.Bahçe ile Trabzon dışındaki kulüplerin ceza alma ihtimalinin düşük olduğuna dair bilgiler sızarken, Federasyon hukukçuları hem UEFA’nın hem FIFA’nın disiplin talimatlarını Türkçe’ye çevirip üzerinde yoğun bir şekilde alışıyor.

Hukukçular ayrıca yakın dönemde Yunanistan’da ve daha önce de İtalya, Fransa ve Portekiz’de yaşanan benzer olaylarla ilgili dosyaları da tercüme ettirip üzerinde çalıştı. Bu geniş çalışma bir anlamda Federasyon’un UEFA’ya karşı savunması olacak. TFF bu güçlü savunma ile hiçbir Türk takımına ceza verilmemesini öngörüyor.



Aydınlar ne demişti?



Eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, UEFA ile yaptığı temasların ardından "Eğer F.Bahçe’yi Şampiyonlar Ligi’ne yollarsak, UEFA bize 5 yıl men cezası verecek" demişti.

Aydınların istifasının ardından TFF Başkanlığı'na seçilen Yıldırım Demirören ve yönetiminin PFDK'ya sevk ettiği 22 kulübe "şikenin sahaya yansımadı" gerekçesiyle hiçbir yaptırım uygulamamıştı. Ancak bu sefer de “Madem şike sahaya yansımadı, o zaman İBB’li İbrahim Akın ile G.Birliği kalecisi Serdar Kulbilge’ye neden hak mahrumiyeti verildi? UEFA bize ağır ceza verecek” söylentileri körüklenmişti.