'UEFA, şikede adı geçen kulüplere 3 yıl Avrupa'dan men cezası verecek!'

Mehmet Baransu

(Taraf - 18 Mayıs 2012)

'2020' şikeye kurban

Şike soruşturmasıyla ilgili UEFA Türkiye’ye ilk kararını verdi gibi. 2020 Avrupa Şampiyonası’na tek aday olmamıza rağmen, son anda dört ülkeye başvuru yaptırılarak, tarih uzatıldı. Bu ilk mesajdı.

Dün gün boyu bu olayın perde arkasıyla ilgili futbol dünyasının içinden isimlerle görüştüm. İlginç kulis bilgileri aldım. Dikkat çeken en önemli bilgi UEFA’nın şike soruşturmasıyla ilgili kararını verdiği iddiası. İddiaya göre UEFA, Türkiye’ye üç yıl ceza verecek. Tüm kulüpler ve Milli Takım da bu cezadan etkilenecek. Şenez Erzik’in Başbakan Tayyip Erdoğan’a bu bilgiyi aktardığı, Erdoğan’ın da “Gerekirse Olimpiyatlardan da çekiliriz, 2020 adaylığından da” dediği ileri sürülüyor. Erdoğan’ın bu tavrının ardından UEFA’nın düğmeye bastığı yönünde iddiaları da dün gün boyu konuştuğum isimlerden dinledim.

UEFA’yı yakından bilen ve Şenez Erzik’le birkaç gün önce konuşan bazı isimler ise bu bilgiye ihtiyatla yaklaşıyorlar. UEFA’nın böyle bir karar açıklaması halinde “ölümü gösterip sıtmaya razı edeceği” yönünde düşünceleri var. Yani, Türkiye’ye üç yıl ceza açıklanıp, ardından alınacak savunmalarla Milli Takım ve şike soruşturmasında ismi geçmeyen kulüplerin cezaları kaldırılacak. İsmi geçen kulüplere ceza verilip, olay noktalanacak. UEFA’ya yakın bu isimler, bu olasılığa pek ihtimal de vermiyorlar. Onlara göre, UEFA Türkiye’yi kaybetmek yerine ismi geçen suçlu kulüplere ceza verip süreci çok fazla uzatmadan noktalayacak.

UEFA yetkilileriyle birkaç gün önce görüşen bir isme UEFA’nın ne zaman karar vereceğini de dün sordum. Aldığım cevap ilginçti. Başta Başkan Platini olmak üzere UEFA yetkilileri Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden rahatsızlıklarını her platformda yinelemeye başlamışlar. Şu anki en önemli sıkıntı ise UEFA istemesine rağmen Disiplin Kurulu’nun gerekçeli kararının henüz UEFA’ya gönderilmemiş olması. Fenerbahçe yöneticilerine ceza verilmesine rağmen, kulübün neden şike ve teşvikten sorumlu tutulmadığını UEFA merak ediyor. TFF Yönetimi’nden de gerekçeli kararda bunun cevabını bekliyor. Yönetim bu durumu açıklayamadığı için de kararı bir türlü yazıp, UEFA’ya gönderemiyor.

TFF Yönetimi’nin şike soruşturmasının kapatmasının ardından Şenez Erzik’in de şu sıralar çok zor durumda olduğunu, UEFA’dan kimseye cevap veremediği için mümkün olduğu kadar kimseyle temas kurmamaya özen gösterdiğini öğrendim. Türk futbolu içindeki pislikleri içeride kapattık ama Avrupa’da bizleri kötü günlerin beklediğini tahmin etmek zor olmasa gerek.