T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA, 'şike raporu'nu geri çekti!

UEFA, kendi avukatı Corno'nun raporunun CAS dosyasından çıkarılmasını istedi.

12 Ocak 2012 02:00

T24 - UEFA, kendi avukatı Corno'nun raporunun CAS dosyasından çıkarılmasını istedi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yazılı bir açıklama yaptı.

Federasyon'dan yapılan yazılı açıklama şöyle;

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 12.01.2012'de TFF'ye gönderdiği yazıda, Fenerbahçe tarafından UEFA ve TFF aleyhine CAS nezdinde açılan tazminat davasında; UEFA'nın, kendi avukatı ve görevlisi Pierre Cornu'nun 03.11.2011 tarihli raporunun dosyadan çıkartılmasını talep ettiğini bildirdi.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


O raporda ne diyordu?

UEFA Başmüfettişi Corno, Cas'a yolladğı raporda Fenerbahçe'nin şikeye karıştığını iddia etmişti. Bu rapor Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında da büyük gerilime yol açmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24