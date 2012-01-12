UEFA, 'şike raporu'nu geri çekti!

T24 - UEFA, kendi avukatı Corno'nun raporunun CAS dosyasından çıkarılmasını istedi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yazılı bir açıklama yaptı.



Federasyon'dan yapılan yazılı açıklama şöyle;



Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 12.01.2012'de TFF'ye gönderdiği yazıda, Fenerbahçe tarafından UEFA ve TFF aleyhine CAS nezdinde açılan tazminat davasında; UEFA'nın, kendi avukatı ve görevlisi Pierre Cornu'nun 03.11.2011 tarihli raporunun dosyadan çıkartılmasını talep ettiğini bildirdi.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur."





O raporda ne diyordu?



UEFA Başmüfettişi Corno, Cas'a yolladğı raporda Fenerbahçe'nin şikeye karıştığını iddia etmişti. Bu rapor Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında da büyük gerilime yol açmıştı.



