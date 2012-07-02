UEFA şike kararları için ne diyecek?

Fenerbahçe'yi hakkında disiplin soruşturması devam ederken Şampiyonlar Ligi'ne davet eden UEFA'nın, Aziz Yıldırım ve yargılanan yöneticilere şike nedeniyle hapis cezası verilmesiyle birlikte nasıl bir tavır sergileyeceği merak ediliyor. Ayrıca Beşiktaş eski Asbaşkanı Serdar Adalı'nın şikeden ceza alması siyah beyazlı camiayı da UEFA Disiplin Kurulu sürecine dahil edilebilir.

Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Türk takımlarına şike süreci ile ilgili bu sezon herhangi bir yaptırımda bulunmayan UEFA'nın, bugün Çağlayan'da çıkan kararların ardından yeni bir değerlendirme yapması bekleniyor. UEFA geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne almamıştı.

Bilindiği gibi Fenerbahçe ile ilgili UEFA Disiplin Kurulu henüz bir karar vermemişti.

Beşiktaş da tehlileke

Açıklanan şike kararlarında Beşiktaş eski Asbaşkanı Serdar Adalı ve eski teknik direktör Tayfur Havutçu'nun da ceza alması Beşiktaş'ı da zor durumda bırakabilir. Geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Beşiktaş ile ilgili UEFA'nın herhangi bir şike yaptırımı veya kararı bulunmuyor. Karar sonrası UEFA'nın Beşiktaş konusundaki tavrı da merak ediliyor.

'Kararı etkilemez'

Kararlar sonrasında NTVSPOR'un canlı yayınına katılan Avukat Ersan Şen, mahkeme kararının UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararlarını etkilemeyeceğini söyledi.