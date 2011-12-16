UEFA: Şike iddiaları çözülmeli

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8 kişi serbest bırakılmıştı



Şike iddiananesinin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından UEFA’dan bir açıklama geldi.Anadolu Ajansı'na konuşan UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino, ''İddianameyi inceliyoruz ve Türkiye Futbol Federasyonu ile istişare halindeyiz. Federasyon halihazırda bazı kararlar aldı ve biz izlemedeyiz'' ifadesini kullandı.Hukukçu kökenli Infantino, ''Beklentimiz şu; Bu mesele çok ciddi görünüyor ve gerçekten çok mühim. Çözülmesi gerekiyor, çünkü böyle icraatlar futbolun içinde olamaz'' diye konuştu.Genel Sekreter Infantino, ''Eminim Türkiye Futbol Federasyonu ne yapması gerektiğini bilecektir'' dedi.Türkiye Futbol Federasyonu'na güvendiklerini ve süreci izleyerek UEFA olarak kendi yollarını çizeceklerini anlatan Infantino, iddianame hakkında ön bilgiler aldıklarını ve İngilizceye tercümesinin devam ettiğini dile getirdi.3 Temmuz’da başlatılan şike soruşturması kapsamında aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 31 kişi tutuklanmıştı.5 ayda hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilmişti.93 kişinin adının geçtiği iddianamede bir numara eski Giresunspor Başkanı Olgun Peker, iki numara ise Aziz Yıldırım olarak yer alıyor.Geçtiğimiz günlerde aralarında Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Beşiktaşlı yönetici Serdar Adalı ve İbrahim Akın’ın da bulunduğu 8 kişi serbest bırakılmıştı.