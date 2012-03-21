UEFA 'şike' için sezon sonunu bekleyecek

T24 - UEFA Başkanı Platini ile TFF arasındaki görüşmelerde, federasyon kurullarının çalışması gözönüne alınarak kararın sezon sonu verilmesinde uzlaşıldığı ve sonucun takımlar adına olumlu olacağı kaydedildi.

Murat Tarhan'ın Akşam gazetesinde yayımlanan haberi şöyle:

Futboldaki şike davasından en az hasarla çıkmanın formülü bulundu... UEFA Başkanı Michel Platini'nin önceki gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara'da ziyaret etmesinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)-UEFA ilişkilerinde oldukça sıcak döneme geçildi. TFF'nin en az hasarla süreçten çıkma planı da netleşti.

Buna göre yeni sezonda küme düşme olmayacak, Avrupa kupalarına da tüm takımlar katılacak. Eğer TFF'nin kurullarından bir ceza çıkmazsa takımlarımız eksiksiz olarak Avrupa'ya gidecek...

Peki bu süreç nasıl işleyecek, Türkiye Futbol Federasyonu neler yapacak? İşte bunun yanıtları:

UEFA'dan sıcak adımlar

Gerek Erdoğan-Platini zirvesi gerekse UEFA Genel Kurulu'nda buzlar eridi. Önceki günkü görüşmenin ardından, dün de TFF Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA yönetim kurulu toplantısına katıldı. Böylece bir süredir gergin olan ilişkiler tamir edildi.

Katı bakış artık bitiyor

Daha önce Türkiye'ye çok katı bakan Platini, yumuşadı. Daha önce bu konuda 'UEFA katı değil' diyen Yıldırım Demirören, Türkiye'nin eylem planını anlattı. Platini bunu zamana bıraktı ama eski tavrını da değiştirdi. Sıfır tolerans yerini 'anlayış'a bıraktı...

Sezon sonuna kesin kaldı

Yeni Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın '15 Nisan'a kadar ceza verin' ısrarında yumuşamasını sağladı. Yeni kurulların çalışma ve savunma alma süreci göz önünde bulundurularak kararın 13 Mayıs'ta bitecek sezon sonunda verilmesi için UEFA'dan onay alındı.

Kurallara güveniyorlar

Süre konusunda gerekli izni alan TFF, uygulama açısında da önemli bir adım attı. Platini'nin 'Kurullar futbolun kalbinin attığı yerler. Onlar ne derse saygı duyacağım' sözleri, açık şekilde ceza verilmemesi halinde UEFA tarafından bunun kabul göreceğinin belgesiydi. Platini'nin bu tavrının ardından gözler kurullara çevrildi.

'Sahanı içine' bakılacak

UEFA Başkanı Platini'nin işaret ettiği TFF'nin kurullarına gelince... Hem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu hem de Tahkim Kurulu, şike için 'önce sahaya bakalım' diyecek. Şahıslardan ve kulüplerden savunmalarını alacak. Sonra da şike ile ilgili kararını verecek. Beklenti ise sahada şike olmadığı için kulüplerin ceza almaması...

58. maddede onarım var!

Şahıslar konusunda ise cezalar ayrı kesilecek. Eğer şikeye karışmış isimler varsa hak mahrumiyeti cezaları verilecek. Bu amaçla talimatnamenin 58. maddesinde 'kulüp-şahıs ayrımı' konusunda bir onarım olabilir. Bunun değişmesi ise süreç içerisinde netleşecek.

CAS davası kritik gündemde

Bir diğer konu, F.Bahçe'nin CAS davasını geri çekmesi talebi.. Platini ilk günden beri bu konudan rahatsız. F.Bahçe ise davayı çekmeye sıcak bakmıyor. 28 Mayıs'a ertelenen dava Avrupa kupa-larına katılım açısından kritik hale gelebilir. Bu tarihe kadar karar alacak olan TFF, F.Bahçe dahil tüm takımları Avrupa'ya gönderecek.

Sıfır toleransta kararlı

İşte hassas nokta burada başlayacak. F.Bahçe lig veya kupadan Avrupa bileti alırsa UEFA'nın topa girmesi söz konusu. Bunun için geçen sezon Disiplin Kurulu harekete geçirilmemişti. Bu tehdit olarak duruyordu. Ancak son Platini ziyaretinde 'karara saygılıyız' cümlesi sıfır tolerans ısrarından vazgeçmeyeceğini ama 'suç yoksa ceza yok' görüşünde olduğu belirtildi. Yani UEFA, duruşundan geri adım atmayacak ancak kararı TFF'ye bıraktığı için ceza da vermeyecek.

Infatino'ya dikkat!

UEFA Genel Kurulu öncesinde yapılan yönetim kurulunda alınan kararlar bugün açıklanacak. 2-3 yıl içerisindeki birçok organizasyonun ev sahipliğinin yanı sıra önemli mesajların verileceği basın toplantısını ise Genel Sekreter Gianni İnfantino yapacak. Saat 12.30'daki toplantıda UEFA'nın şike yaptırımları ve Türkiye'ye uygulayacağı politika konusunda yapılacak açıklamalar büyük önem taşıyor.

Platini'ye faks yağmuru

Fenerbahçeli taraftarlar Platini ve Infantino'ya soluk aldırmıyor. Taraftarlar, bir site kurup ikiliye 'şike' ihbarı yaptı. Taraftarlar hazırlanan bir metni Platini'ye yollarken yazıda '2010 ve 2006'da şampiyonlukları şaibeli şekilde kaybettik. 2007'de Aziz Yıldırım'ın size verdiği 3 mektubun akıbeti ne oldu?' diye soruyor.