UEFA: Şike için delil var, kararı bekliyoruz

T24 - Genel Sekreter İnfantino, “UEFA olarak statülerimizde ve tüzüklerimizde şike ile ilgili bütün kurallarımız açık, sıfır tolerans. Türkiye’de epeyce de delil ortaya çıkmış. Yargının elinde ve çalışmaları da devam ediyor. Önemli olan doğru önlemlerin ve kararların alınması” dedi

Milliyet'ten Ulaş Gürşat'ın haberine göre, UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino, UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından Conrad Otel’de düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. “58. maddenin değiştirilmesi durumunda Türkiye’ye ceza verilmeyeceği yönünde Türkiye’ye bir teminat verildiği doğru mu?” şeklindeki soru üzerine İnfantino, “Bu konuda benim açıklama yapmam söz konusu değil. Türkiye Futbol Federasyonu doğru, gerekli kararları alacak, yerindenlik durumu var. Bu kararlar alındıktan sonra biz durumu inceleyeceğiz. Herhangi bir karar da alacak değiliz. Onlar ne yapılacağını biliyor. Şikeye karşı toleransımız sıfır” dedi.

58. maddenin sadece Türkiye Futbol Federasyonu’nun sorumluluğu olmadığını anlatan Infantino, “UEFA olarak statülerimizde ve tüzüklerimizde şike ile ilgili bütün kurallarımız açık, sıfır tolerans. Ancak burada uygun ve orantılı yaptırımların verilmesi gerekiyor. 58. madde değiştirilsin, değiştirilmesin, şu anda bizim için böyle bir konu yok. Önemli olan doğru önlemlerin ve kararların alınması lazım Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, daha sonra biz duruma bakacağız” ifadelerini kullandı.

‘Epeyce delil var’

İnfantino, “Şike sahaya yansımamışsa ceza olmaz gibi bir algı var, bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine, “Bu konuyla ilgili size 2 örnek verebilirim. 2 hakemi ömür boyu açığa aldık. Şike yaptıkları için değil fakat suç örgütleriyle temas halindelermiş ve bunu UEFA’ya bildirmemişler. UEFA’ya bildirmeme nedeniyle Tahkim ve Disiplin kurulları karar alıyor, ki bu çok ciddi bir olaydır. Ömür boyu men edildiler. Bir de Yunan kulübüne şikeden dolayı ceza verildi. Üç yıl kupalardan men edildi. Bu karar da aynı şekilde Spor Tahkim Kurulu tarafından onaylandı ve bütün bunlar kulüplerin yöneticileri tarafından takip edildi. UEFA’nın politikası budur; şikeye karşı toleransımız sıfırdır. Türkiye’de epeyce de delil ortaya çıkmış. Yargının elinde ve çalışmaları da devam ediyor. Onlar da uygun yaptırımlara karar vereceklerdir” dedi.

”Fenerbahçe ligi kazandı ama Trabzonspor Şampiyonlar Ligi’ne katıldı. UEFA Türkiye’de şampiyon olarak kimi görüyor?” sorusuna, ”Birinciyi belirleme, UEFA’nın işi değil. Geçen yıl şike iddialarından sonra TFF, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılmasından vazgeçti. Biz de ’Tüzüğümüze göre onun ardından gelen takım katılır’ dedik. Bu da Trabzonspor’du ve o katıldı” cevabını verdi.

‘Bu Türkiye’nin meselesi’

”Türkiye’nin şampiyonu kimdi, bunu biz söyleyemeyiz” diyen İnfantino, disiplin kararlarının TFF tarafından hızlı bir şekilde alınması gerektiğini kaydetti.

Bir basın mensubunun, ”Sıfır tolerans denildi. Fenerbahçe Avrupa kupalarından men edildi ama şikeyle ilgili adı geçen Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa’da mücadele etti, neden?” sorusuna İnfantino, şöyle yanıt verdi:

”Türkiye’de pek çok olay gazetelerde başlıyor, bitiyor. Sıfır tolerans dedim ama bunu deyince, her tür katı tedbiri içerir içermez diye düşünmeyin, ama ciddi önlemleri almak demektir. Bu dava Türkiye’nin meselesi. Olmuş mudur olmamış mıdır, buna Türk Federasyonu ve makamları bakacaktır. Biz ancak UEFA müsabakası çerçevesinde bir şey olursa ya da TFF devreye girmezse devreye gireriz.”TFF’nin karar alamaması durumunda Türk takımlarının 3-4 yıl için Avrupa kupalarına katılamamalarının söz konusu olup olmayacağı sorusu üzerine de İnfantino, ”UEFA’nın disiplin komitesi ya da icra komitesi ne karar alır, bilemem. UEFA’nın gündeminde henüz böyle bir şey yok” dedi.

Geleneksel yemek

UEFA’nın 36.’sı bugün İstanbul’da yapılacak kongresi öncesi katılımcılar, düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. UEFA’nın katılımcılar için düzenlediği yemeğe Rahmi Koç Müzesi ev sahipliği yaptı. Davetliler dışında kimsenin alınmadığı ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen yemekte, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekilleri Ufuk Özerten ve Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal’ın da yer aldığı öğrenildi.