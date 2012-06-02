UEFA şike davasında savcının isteğini dikkate alırsa Avrupa hayal olacak

Şike davasında savcının istediği cezalar Türkiye'nin başını ağrıtabilir. UEFA Disiplin Komitesi, savcılığın taleplerini dikkate alırsa, başta milli takımlar olmak üzere dava adı geçen tüm kulüplere Avrupa kapısı kapanabilir.

Türkiye’deki şike ve teşvik davasını yakından takip eden UEFA'nin, dün İstanbul 16. Ağır ceza mahkemesinde görülen davada savcılık makamının istediği cezaları dikkate alması durumunda başta TFF olmak üzere, soruşturmada adı geçen tüm kulüplere men cezası verebileceği, milli takımların da risk altında kalabileceği öğrenildi.

PFDK tarafından bazı kulüp yöneticilerine verilen cezaların söz konusu kararda en belirleyici unsur olduğu kaydedilirken, 2012 Avrupa şampiyonası öncesi Türkiye'deki gelişmeleri karara bağlaması beklenen UEFA'nın, son gelişmeleri dikkate almasının kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Daha önce kişiler ve kurumların ayrı tutulmasına şiddetle karşı çıkan UEFA’nın, savcılık mütalasında adı geçen kulüpleri de dikkate alabileceği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Sivasspor, Bursaspor, Gençlerbirliği, Sivasspor, Eskişehirspor, İstanbul B.B. hakkında da inceleme yapabileceği ifade edildi.

Ligde mücadele eden takımların yarısına yakının davada anılması ise başka bir tehlikeyi gündeme getirecek. UEFA mahkeme kararını beklemeyeceği için elindeki bilgi ve belgeler ile hareket ederse, Türk takımlarını tamamı ile milli takımların da uluslararası turnuvalardan men edilmesi söz konusu olabilecek.

UEFA'nın, başkanı, yöneticisi ve futbolcusu davada suçlanan kulüplerin yanı sıra PFDK'nin şike ve teşvik eylemini düzenleyen 58. maddeye göre verdiği cezaları da değerlendireceği bildirildi.

Savcılık mütalası incelemeye dahil edilmesi bile, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Gençlerbirliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un UEFA yaptırımlarından kurtulmasının az bir olasılık olacağı, Tahkim Kurulu’nun söz konusu cezalarda indirim yapmasının ise TFF'nin sorumluluğunu artıracağı ileri sürüldü. Tahkim Kurulu'nun cezalara yapılan itirazı gelecek hafta içinde karara bağlayacağı belirtildi.

8 Haziran’da başlayacak olan 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları öncesi Türkiye ile ilgili kararını vermesi beklenen UEFA’nın Beşiktaş ile Bursaspor’un CAS’a yapacakları itirazı bekleyebileceği, ancak şike ve teşvik incelemesiyle ilgili düğmeye bu tarihten önce basacağı belirtildi. UEFA en geç 15 Haziran'da disiplin sevklerini yapacak.