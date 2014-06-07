UEFA, şike davasında adı geçen 9 kulübü takip ediyor

UEFA’nın Sivasspor ve Eskişehirspor hakkında ‘şike’ vurgusunu yaparak disiplin soruşturması başlatmasının ardından Türk futbolunu bekleyen büyük bir tehlikenin varlığı ortaya çıktı. Türkiye ’de 3 Temmuz süreciyle başlayan ve Yargıtay aşamasıyla sonlanan şike sürecinde, dava dosyasına konu olan, gerek TFF, gerekse mahkeme tarafından adı cezai işleme tabi olan tüm takımları takibe alan UEFA’nın, Süper Lig’deki 9 kulüple ilgili “şüpheli” şerhi koyduğu öğrenildi.

Milliyet Gazetesi'nden Cemal Ersen'in haberine göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş ’ı Avrupa kupalarından yasaklayan UEFA’nın, aynı dosya kapsamında dün de Eskişehirspor ve Sivasspor’u 1’er yıl Avrupa’dan men ettiğini açıklamasından sonra gözler Avrupa Ligi’ne hangi takımların gideceğine çevrildi. Yürütülen soruşturmada, Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında Süper Lig’den 7 takımın daha şike incelemesi kapsamında bulunduğu bildirildi.

Men cezası alan Sivasspor ve Eskişehirspor ile birlikle, Bursaspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulüplerinin de, soruşturmada adı geçen futbolcu ve teknik direktörleri nedeniyle UEFA takibine alındığı öğrenildi. UEFA’nın gerek mahkeme kararları, gerekse TFF Disiplin Kurulu tarafından verilen cezaları bir arada değerlendirdiği kaydedildi.

Avrupa kupalarına hak kazanmaları durumunda aradan kaç yıl geçerse geçsin, söz konusu dosyaları hazırda tutan UEFA’nın, ilk etapta Eskişehirspor ile Sivasspor’a yaptırım uyguladığı kaydedildi.

CAS'a itiraz

Eskişehirspor ve Sivasspor’a 2 yıl men cezası ve 300’bin euro para cezası isteyen UEFA müfettişlerinin talebine karşın iki kulübe de 1’er yıl 'katılamaz' hükmü veren Disiplin Komitesi’nin kararından sonra CAS yolu açıldı. 20 gün içerisinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne itiraz hakkı bulunan Sivasspor ve Eskişehirspor kulüplerinin, bu süreyi beklemeden en geç bir hafta içinde yasal işlemleri başlatacağı bildirildi.

Her iki kulübün de ilk etapta UEFA kararının durdurulması yönünde talepte bulunacağı öğrenilirken, CAS’ın Haziran ayı sonunda başlayacak Avrupa Ligi ön eleme maçları arefesinde tarafların hızlı yargılanma isteğini kabul edeceği vurgulandı.

CAS’ın, tıpkı Fenerbahçe örneğinde olduğu gibi turnuvanın prestiji açısından yürütmenin durdurulması yönünde karar vermesi beklenirken, başvurunun reddedilmesi durumunda Sivasspor ve Eskişehirspor’un bulundukları turdan itibaren ihraç edilmelerinin yüksek ihtimal olduğu, hukukçular tarafından dile getirildi.

Bu durumda 2014-15 sezonunda Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi'nde Galatarasay ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde ise Trabzonspor dışında temsil edecek başka takım bulunmayacak.