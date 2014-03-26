UEFA: Şike davası bizim için kapandı

UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino, Fenerbahçe aleyhindeki 'şike davası' sürecinin UEFA için sona erdiğin belirtirken, Trabzonspor Başkanı Hacıosmanoğlu'na göndermede bulundu.

UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın yapılacak UEFA'nın 38. Olağan Kongresi öncesinde Rixos Otel'de basın toplantısı düzenledi.

Şike suçu işleyenlere karşı ömür boyu men cezası da dahil daha sıkı tedbirler almayı planladıklarını belirten Infantino, "Son bir yıllık periyotta incelediğimiz 32 bin maçın binde 7'sinde şike yapıldığından şüpheleniyoruz. Binde 7 yüksek bir oran. Elbette kuşku duyulması, şike yapıldığı anlamına gelmez ama olağandışı bir şeyler olduğuna dair de bir uyarı niteliğindedir. Bana kalsa 100 binde 1 bile çok fazla. Büyük liglerde herhangi bir olay yaşanmadığından eminiz ancak bizim amacımız, şikeyi futboldan tamamen defetmek" diye konuştu.

Bir gazetecinin, " Türkiye 'deki 'şike davası'yla ilgili, Yargıtay'ın şike cezasını onamasının ardından UEFA'nın yeni bir yaptırıma gidip gitmeyeceği"ne ilişkin sorusu üzerine Infantino, UEFA Disiplin Kurulu'nun Beşiktaş 'a 1 yıl, Fenerbahçe 'ye de 2 yıl Avrupa kupalarından men cezasını verdiğini hatırlattı. Fenerbahçe aleyhindeki "şike davası" sürecinin, UEFA için sona erdiğini ifade eden Infantino, Yargıtay'ın şike davasında kişiler hakkında verdiği kararın metnini incelemek durumunda olduklarını ifade etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "UEFA'nın TFF'ye şike olaylarıyla ilgili yaptırımda bulunacağı"na ilişkin açıklamalarının aktarılması üzerine Infantino, "Hacıosmanoğlu, UEFA Disiplin Kurulu'nun değil, Trabzonspor'un başkanı" dedi.

Gianni Infantino, ülke federasyonlarının, UEFA'nın şike ve ırkçılık konularında aldığı kararlara uyması gerektiğini vurguladı.

UEFA Genel Sekreteri Infantino bir soru üzerinde, Ukrayna'daki son gelişmeleri izlediklerini, konunun hassas olduğunu ve futbolla ilgili olmadığını söyledi. "Kırım'daki bazı futbol kulüplerinin gelecek sezon Rusya Ligi'nde mücadele edeceği" yönünde medyada çıkan haberlerle ilgili de Infantino, UEFA'ya bu çerçevede herhangi bir resmi başvurunun yapılmadığını kaydetti.

Infantino, gol çizgisi teknolojisiyle ilgili ise sistemin birçok FIFA organizasyonunda denenip güvenilirliğini kanıtladığına dikkati çekerek, bu teknolojiyi kullanmakta tereddüt yaşayan UEFA'ya üye ülkelerden destek beklediğini belirtti.