UEFA servet dağıttı

UEFA'nın, 2012-2013 sezonunda Avrupa kupalarına katılan takımlara toplam 1 milyar 113 milyon 600 bin Euro dağıttığı bildirildi. Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray 24.7 milyon Euro; Fenerbahçe ise 11 milyon Euro kazandı.

UEFA'nın paylaştığı bilgilere göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Galatasaray, UEFA'dan 24 milyon 782 bin Euro, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan Fenerbahçe ise 11 milyon 181 bin 270 Euro kazandı.

Çeyrek finalde İspanyol Real Madrid'e elenen sarı-kırmızılı takım, grup aşamasında mücadele ettiği için 8 milyon 600 bin Euro kasasına koyarken, performans bonusu olarak 3 milyon 500 bin Euro, pazarlama ve genel havuzdan ise 5 milyon 282 bin Euro gelir elde etti.

2. tura kaldığı için UEFA'dan 3 milyon 500 bin Euro, çeyrek final için de 3 milyon 900 bin Euro alan sarı-kırmızılılar, toplamda 24 milyon 782 bin Euro kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 904 milyon 600 bin Euro dağıtıldı.

İtalya'nın Juventus takımı, kupaya çeyrek finalde veda etmesine rağmen pazarlama ve genel havuzdan aldığı 44 milyon 815 bin Euro fazla para kazanan takım oldu.

İtalyan temsilcisi toplam 65 milyon 315 bin Euro para ödülü aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Alman Bayern Münih ise toplam 55 milyon 46 bin Euro kazandı.

Fenerbahçe'den maddi başarı



UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 sezonunda yarı final oynama başarısı gösteren Fenerbahçe, bu kupada en fazla parayı kasasına götüren takım oldu.

Yarı finalde Portekiz'in Benfica takımına elenen sarı-lacivertliler, toplam 11 milyon 181 bin 270 Euro'nun sahibi oldu. Grup maçlarında mücadele ettiği için 1 milyon 300 bin Euro kazanan sarı-lacivetliler, grubu lider bitirdiği için de performans bonusu olarak 900 bin ve gruptan çıktığı için de 400 bin Euro gelir elde etti. İkinci tur için 200 bin, üçüncü tur için 350 bin, çeyrek final için 450 bin ve yarı final oyandığı için de 1 milyon Euro alan Fenerbahçe, pazarlama ve genel havuzdan ise 6 milyon 581 bin 270 Euro kazanç elde etti.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İngiltere'nin Chelsea takımı ise 2. turdan katıldığı kupada toplam 10 milyon 704 bin 878 Euro kazandı. Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında ise 30 milyon 777 bin Euro aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 209 milyon Euro para dağıtılırken, UEFA 2012-2013 sezonunda Avrupa kupalarında grup maçlarından itibaren katılan takımlara toplam 1 milyar 113 milyon 600 bin Euro para ödülü dağıttı.