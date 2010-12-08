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UEFA: SERCAN BURSASPOR'U RAHATLATTI ANKARA (A.A)

08 Aralık 2010 13:52

-UEFA: SERCAN BURSASPOR'U RAHATLATTI ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Glasgow Rangers ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'un beraberlik golünü atan Sercan Yıldırım için ''Sercan Bursaspor'u rahatlattı'' yorumunu yaptı. UEFA'nın internet sitesindeki haberde, yeşil-beyazlıların Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci golünü atıp, takımına ilk puanı getiren yeşil-beyazlı futbolcu için ''Bursaspor'un gruptaki 6. ve son maçının sona ermesine 11 dakika kala, Sercan takımına beraberlik golünü getirdi'' ifadelerini kullandı. Haberde, ''Sercan Yıldırım, ilk Avrupa Şampiyonlar Ligi macerasında, Bursaspor'un gruptan puansız ayrılmasına izin vermedi'' yorumu yer aldı.

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