UEFA şampiyonu bu akşam belli oluyor

Onlar İspanya'da birer ezeli rakip. Fakat Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacaklar. Maç her sonuca açık. Beş kez final oynayan ve ilk şampiyonluğunu iki yıl önce kazanan Atletico Madrid, bugüne kadar bir kez final oynayan ve onu da kaybeden Bilbao karşısında favori.



Ancak bu akşam (09 Mayıs) Bükreş'de oynanacak final maçı öncesi kesin olan, kupanın 7'inci kez İspanya'ya gideceği. Bugüne kadar kupayı en çok kazanan ülke 9 kez ile İtalya.

İstatistikler birbirine yakın

Aynı forma renklerini taşıyan iki kulüp bu sezon La Liga'da karşı karşıya geldikleri maçlarda sahalarında birer galibiyet aldılar. Bugüne kadar ligde 150 kez karşılaşan iki takımdan Atletico rakibini 64 kez yenerken, Athletic 59 galibiyet aldı. Ancak son 22 maçta sonuç neredeyse eşit. Atletico'nun 10 galibiyetine karşılık, Athletic 9 kez kazandı.

Falcao farkı

Her iki takım da bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin en çok gol atan ekipleri konumunda. Şu ana kadar 30 gole ulaşan Atletico Madrid'i 28 golle Athletic Bilbao takip ediyor. Atletico Madrid'in yıldız forveti Falcao ve Adrian Lopez takımın gol yükünü sırtlanan isimler. Falcao, şu ana kadar attığı 10 golle, bu sezon Schalkeli Klaas Jan Huntelaar ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü ismi. Kolombiyalı yıldız, geçen yıl Porto formasıyla 17 gol atarak gol kralı olmuş, Portekiz ekibi de şampiyonluğa ulaşmıştı. Athletic Bilbao'nun golcüsü Fernando Llorente de formunun zirvesinde. Llorente de bu sezon ağları 7 kez havalandırdı.

Finale giden yol

Atletico Madrid, grup maçlarını ilk sırada tamamladıktan sonra tüm maçlarını kazandı. Diego Simeone'nin takımı ikinci turda Lazio'yu 3-1 ve 1-0, üçüncü turda Beşiktaş'ı 3-1 ve 3-0 ve çeyrek finalde Hannover'i 2-1 ve 2-1'lik skorlarla eledikten sonra yarı finalde bir başka İspanyol temsilcisi Valencia'yı 4-2 ve 1-0'lık skorlarla safdışı bırakarak finale yükseldi.

Athletic Bilbao da grup maçlarını lider olarak tamamlarken ikinci turda Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen, sahasında 1-0'lık skorla yenerek üçüncü tura kaldı. En büyük sürprize bu turda imza atan Bilbao, kupanın mutlak favorilerinden İngiliz Manchester United'ı iki maçta da (2-3, 2-1) mağlup ederek kupanın dışına itti. Çeyrek finalde ise Alman ekibi Schalke'yi ilk maçta 4-2 yendikten sonra rakibiyle deplasmanda da 2-2 berabere kalarak yarı finale geldi. Yarı finalde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a ilk maçı 2-1 kaybetse de rövanşı 3-1'lik skorla alarak finale adını yazdırdı. Bilbao'yu bu final mücadelesinden sonra bir başka final maçı da İspanya'da bekliyor. Kırmızı-beyazlılar, 25 Mayıs'ta Kral Kupası finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

9'uncu kez finalistler aynı ülkeden

UEFA Kupası ve Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 8 final mücadelesi aynı ülkenin iki takımı arasında oynandı. Son olarak geçen yıl iki Portekiz ekibi; Porto ve Braga finalde karşı karşıya gelmiş, rakibini 1-0'lık skorla mağlup eden Porto şampiyon olmuştu. İki Alman takımını buluşturan tek final ise 1979-80 sezonunda Mönchengladbach ile Eintracht Frankfurt arasında oynanmış ve 3-3'lük skora rağmen Frankfurt, 'deplasman golleri kuralı'yla şampiyon olmuştu.

Diego'nun ikinci şansı

Atletico Madrid'de kaptan Tiago kırmızı kart cezası nedeniyle final mücadelesini kaçıracak. Ancak Madrid ekibinin Wolfsburg'dan kiralık oyuncusu Diego için bu maçın ayrı bir önemi var. Brezilyalı oyun kurucu, 2009'da Werder Bremen'de oynarken, sarı kart cezası nedeniyle final maçını tribünden izlemek zorunda kalmış, İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki maçtan şampiyon ayrılan taraf 2-1'lik galibiyetle Shakhtar Donetsk olmuştu. Atletico Madrid'in Türk milli oyuncusu Arda Turan da ilk kez bir Avrupa kupası maçında final oynayacak.

Bu akşam Bükreş'teki National Arena'da yapılacak olan UEFA Avrupa Ligi final mücadelesini Alman hakem Wolfgang Stark yönetecek. Maçın başlama saati TSİ 21:45.

(Deutsche Welle Türkçe)