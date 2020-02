UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yenilmezleri

Fatih UZUNER / İSTANBUL,(DHA) -

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde 4\'üncü hafta karşılaşmaları geride kalırken gruplarında namağlup takımlar yoluna kayıpsız devam etti.

B Grubu\'nda lider Barcelona 4\'üncü hafta itibarıyla 3 galibiyet 1 beraberlik alarak 10 puanla liderliğini sürdürdü. Lider Liverpool\'un ardından ikinci sırada bulunan Napoli, C Grubu\'nun tek namağlup takımı. Temsilcimiz Galatasaray\'ın bulunduğu D Grubu\'nda 10 puanla namağlup lider durumda bulunan Porto\'yu hemen ardından bir başka namağlup takım Schalke 04 takip ediyor.

E Grubu\'nda namağlup Bayern Münih\'i 2 puan farkla Hollanda temsilcisi Ajax takip ediyor. F Grubu\'nda ise 3 beraberlik 1 galibiyetle namağlup Olympique Lyon 3 puan farkla lider Manchester City\'i takip ediyor.

LİDER BARCELONA\'NIN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nin şampiyonluk adaylarından Barcelona B Grubu\'nun ilk maçında Nou Camp\'ta Hollanda ekibi PSV\'yi Lionel Messi\'nin 3, Ousmane Dembele\'nin 1 golüyle 4-0 mağlup ederek grubuna 3 puan ile başladı. İkinci hafta maçında İngiltere deplasmanına giden bordo-lacivertli ekip orada Lionel Messi\'nin 2, Philippe Coutinho\'nun 2 golüyle Tottenham\'ı 4-2 mağlup etti. Ev sahibi Tottenham\'ın 2 golü Harry Kane ve Erik Lamela\'dan geldi. 3\'üncü hafta karşılaşmasında Barcelona\'nın rakibi grubun bir diğer güçlü ekibi İtalyan temsilcisi Inter\'di. Barcelona, Camp Nou\'da Inter\'i Rafinha ve Jordi Alba\'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. 4\'üncü hafta karşılaşmasında ise Inter deplasmanına giden Barcelona, 83\'üncü dakikaya kadar golsüz eşitlikle geçen maçta sonradan oyuna giren Malcom ve 87\'nci dakikada Inter\'den Mauro Icardi\'nin golüyle 1-1 berabere kaldı ve gruptaki ilk beraberliğini aldı.

BERABERLİKLERİN TAKIMI NAPOLİ GRUBUN TEK NAMAĞLUBU

C Grubu\'nda namağlup Napoli 6 puanla Liverpool\'un hemen ardından 2\'nci sırada. 3 beraberlik 1 galibiyeti bulunan Napoli\'nin en yakın rakibi yine 6 puana sahip Liverpool. Napoli ilk hafta maçında Belgrad\'da Kızılyıldız deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü. 2\'nci hafta karşılaşmasında grup lideri Liverpool\'u 90\'ıncı dakikada Lorenzo Insigne\'nin golüyle 1-0 mağlup etti. 3\'üncü hafta maçında Paris deplasmanına giden Napoli, Paris Saint Germain ile 29\'uncu dakikada Lorenzo Insigne ve 77\'nci dakikada Dries Mertens attığı gollere karşılık Mario Rui\'nin 61\'inci dakikada kendi kalesine attığı gol ve 90+3\'üncü dakikada Angel Di Maria\'nın attığı gollerle 2-2 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Napoli\'nin gol yükünü sırtlayan Lorenzo Insigne\'nin 1 gol attığı 4\'üncü hafta maçında İtalyan temsilcisi Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldı.

PORTO VE SCHALKE 04 NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR

Temsilcimiz Galatasaray\'ın da bulunduğu D Grubu\'nda 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puanlı Porto ve 2 galibiyet ile 2 beraberlikle 8 puanlı Schalke 04, 4\'üncü hafta sonunda namağlup ikinci tur için avantajlarını sürdürdüler. Namağlup Porto ilk maçında gruptaki diğer namağlup takım Schalke 04 ile karşılaşırken, Porto deplasmanda Schalke 04 ile 64\'üncü dakikada Breel Embolo ve 75\'inci dakikada Otavio\'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Porto, 2\'nci maçında temsilcimiz Galatasaray\'ı Portekiz\'de ağırlarken Schalke 04 ise soğuk Moskova deplasmanına gitti. Porto evinde Galatasaray\'ı Moussa Marega\'nın 49\'uncu dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederken Schalke, Rusya\'da Lokomotiv Moskova\'yı 88\'inci dakikada Weston McKennie\'nin golüyle 1-0 mağlup etti. 3\'üncü hafta karşılaşmasında bu kez Porto, Rusya deplasmanına giderken Schalke 04 ise Galatasaray\'ın konuğu oldu. Porto, Rusya deplasmanında 26\'ncı dakikada Moussa Marega, 35\'inci dakikada Hector Herrera ve 47\'nci dakikada Jesus Corona\'nın attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Ev sahibi Moskova\'nın tek golünü 38\'inci dakikada Anton Miranchuk atarken Alman temsilcisi Schalke 04, Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü. 4\'üncü hafta maçında Porto evinde Lokomotiv Moskova\'yı ağırlarken Schalke 04 ise evinde Galatasaray\'ı ağırladı. Porto, Estadio do Dragao\'da oynanan maçta rakibi Lokomotiv Moskova\'yı 2\'nci dakikada Hector Herrera, 42\'nci dakikada Marega, 67\'nci dakikada Corona ve 90+3\'üncü dakikada Otavio\'nun golleriyle 4-1 yenerken Schalke, Gelsenkirchen\'de Galatasaray\'ı 4\'üncü dakikada Burgstaller ve 57\'nci dakikada Mark Uth\'un golleriyle 2-0 mağlup etti.

AJAX, BAYERN MÜNİH\'İN PEŞİNDE

E Grubu\'nda 4 hafta sonunda 10 puanla yoluna kayıpsız devam eden Bayern Münih\'i 8 puanla Hollanda temsilcisi Ajax takip ediyor. Bayern Münih ilk hafta maçında Benfica deplasmanına çıkarken Ajax ise evinde Yunanistan temsilcisi AEK\'i ağırladı. Bayern Münih deplasmanda 10\'uncu dakikada Lewandowski ve 54\'üncü dakikada Sanches\'in attığı gollerle 2-0 galibiyetle ayrılırken Ajax ise evinde AEK\'i 46 ve 90\'ıncı dakikalarda Tagliafico ile 77\'nci dakikada Van de Beek\'in golleriyle 3-0 mağlup etti 2\'nci hafta mücadelesinde Bayern Münih ve Ajax Almanya\'da karşı karşıya geldi. 4\'üncü dakikada Bayern\'den Mats Hummel\'in erken golüne karşılık Ajax\'ın golü 22\'nci dakikada Mazraoui\'den geldi ve maç 1-1\'lik eşitlikle sona erdi. 3\'üncü Haftada Ajax\'ın konuğu Benfica oldu. Ajax, Benfica karşısında 90+2\'nci dakikada Mazraoui\'nin golüyle 1-0 kazanırken Bayern Münih, AEK deplasmanında Javi Martinez ve Lewandowski\'nin golleriyle 2-0 kazanmasını bildi. 4\'üncü haftada Bayern bu kez AEK\'i evinde ağırlarken Ajax ise Benfica deplasmanına gitti. Bayern Münih 31 ve 71\'inci dakikalarda Lewandowski\'nin golleriyle 2-0 galip geldi. Ajax, Benfica karşısında 1-0 kazandığı maçın tekrarında bu sefer evinde iki puan bıraktı. Ajax deplasmanda Jonas\'ın 29\'uncu dakikadaki golüne karşılık 61\'inci dakikada Tadic\'in golüyle 1-1 berabere kaldı.

MANCHESTER CİTY\'Yİ NAMAĞLUP LYON TAKİP EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nin son namağlup takımı F Grubu\'nda lider Manchester City\'nin ardından 3 beraberlik 1 galibiyetle 2\'nci sırada gelen Fransız ekibi Olympique Lyon. Lyon ilk hafta karşılaşmasında İngiltere deplasmanında Manchester City karşısına çıktı. Otoriteler tarafından fazla şans verilmeyen Lyon 22\'nci dakikada Cornet ve 43\'üncü dakikada Nabil Fekir\'in golleriyle İngiltere deplasmanından 3 puanla dönmesini bildi. Ev sahibi City\'nin tek golü ise 67\'nci dakikada Silva\'dan geldi. 2\'nci hafta karşılaşmasında evinde Shakhtar Donetsk\'i konuk eden Lyon 70\'inci dakikada Dembele ve 72\'nci dakikada Dubois\'in gollerine karşılık Shakhtar\'dan Junior Moraer\'in attığı 2 golle sahada 2-2\'lik skorla 1 puan aldı. 3\'üncü hafta mücadelesinde Lyon deplasmanda Alman temsilcisi Hoffenheim\'ın konuğu oldu. Lyon 27\'inci dakikada Traore, 59\'uncu dakikada Ndombele ve 67\'nci dakikada Depay ile 3 gol bulurken Fransız temsilcisi ev sahibi Hoffenheim\'ın 33 ve 47\'nci dakikalarda Kramaric ile 90+2\'nci dakikada Joelinton\'un gollerine engel olamayarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. 4\'üncü hafta mücadelesinde Lyon evinde Hoffenheim\'ı konuk etti. Fransız temsilcisi evinde 19\'uncu dakikada Nabil Fekir ile 28\'inci dakikada Ndombele ile 2-0 öne geçmesine rağmen 65\'inci dakikada Kramaric ve 90+2\'nci dakikada Kaderabek\'in gollerine engel olamayarak sahadan 1 puan ile ayrıldı.