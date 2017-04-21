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Spor

UEFA Şampiyonlar Liginde yarı final kuraları çekildi

UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final turunda eşleşmeler belli oldu

21 Nisan 2017 16:53

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yarı final turunda eşleşmeler belli oldu. 

İspanyol takımlarının eşleşmesinde organi̇zasyonun son şampi̇yonu İspanyol temsi̇lci̇si̇ Real Madrid, ilk maçta Atletico Madrid'i evinde ağırlayacak.

Yarı finalin diğer müsabakasında ise Fransa temsilcisi Monaco ile İtalya ekibi Juventus karşılaşacak. İlk karşılaşma, Fransa'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 2-3 Mayıs'ta, rövanşlar ise 9-10 Mayıs'ta oynanacak. Final maçına ise 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum ev sahipliği yapacak.

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