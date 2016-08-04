UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda dün gece oynanan rövanş maçlarının ardından play-off turuna yükselen son 10 takım belli oldu.
Fenerbahçe, sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında Monaco'ya deplasmanda 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, Steaua Bükreş, Kopenhag, Hapoel Beer-Sheva, Young Boys, Ajax, Salzburg, Rostov, Celtic, Legia Varşova ve Monaco play-off turuna yükseldi.
Devler Ligi'nde önceki gün, Viktoria Plzen, APOEL Nicosia, Dinamo Zagreb, Ludogorets Razgrad ve Dundalk play-off turuna adlarını yazdırmıştı.
Üçüncü ön eleme turu rövanşında dün oynanan 10 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Steaua Bükreş (Romanya) - Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti): 2-0
Kopenhag (Danimarka) - Astra Giurgiu (Romanya): 3-0
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Olympiakos (Yunanistan): 1-0
Young Boys (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-0 (4-2 Penaltılarla)
PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda): 1-2
Salzburg (Avusturya) - Partizani (Arnavutluk): 2-0
Anderlecht (Belçika) - Rostov (Rusya): 0-2
Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan): 2-1
Legia Varşova (Polonya) - Trencin (Slovakya): 0-0
Monaco (Fransa) - Fenerbahçe (Türkiye): 3-1