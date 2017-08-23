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Spor

UEFA Şampiyonlar Lig'inde kuralar yarın çekiliyor

Beşiktaş'ın Monaco çıkarması! Başkan Fikret Orman, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner kura çekiminde hazır bulunacak İSTANBUL, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu kura çekimi yarın Monaco'da

23 Ağustos 2017 14:22

Beşiktaş\'ın Monaco çıkarması!

Başkan Fikret Orman, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner kura çekiminde hazır bulunacak

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde 2017-2018 sezonu kura çekimi yarın Monaco\'da gerçekleşecek. Türkiye saati ile 19.00\'da başlayacak kura çekiminde Beşiktaş\'ı Başkan Fikret Orman ile birllikte, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner temsil edecek. İlk hafta maçları 12-13 Eylül tarihlerinde oynanacak organizasyonda Beşiktaş üçüncü torbada yer alacak.
Beş Play-Off rövanş karşılaşmasının ardından torbaların şu anki şekli şöyle:
1. TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova
2. TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, BorussiaDortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United
3. TORBA: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Roma, BEŞİKTAŞ, Celtic (Liverpool\'un Hoffenheim\'ı elemesi halinde Celtic 4. torbada yeralacak)
4. TORBA: Feyenoord, Maribor, Leipzig, CSKA Moskova veya Young Boys, Kopenhag veya Karabağ, Sporting Lizbon veya FCSB, APOEL veya Slavia Prag
UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev\'in Olimpiyat Stadı\'nda oynanacak.

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