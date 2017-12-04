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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlanıyor 

İSTANBUL-(DHA) Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçları, yarın ve 6 Aralık Çarşamba günü oynanacak

04 Aralık 2017 14:17

İSTANBUL-(DHA) Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde grup aşamasının son maçları, yarın ve 6 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Beşiktaş, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Tottenham takımlarının son 16 turuna kalmayı garintilediği turnuvada kalan 8 takım son hafta karşılaşmaların ardından belli olacak. Beşiktaş, liderliği garantilediği G grubunun 6. haftasında, çarşamba günü Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak. 
Maçların tamamının TSİ 22.45\'te başlayacak olan 6. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Manchester United (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)
Benfica (Portekiz) - Basel (İsviçre)
Celtic (İskoçya) - Anderlecht (Belçika)
Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Roma (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan)
Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
Olympiakos (Yunanistan) - Juventus (İtalya)
Barcelona (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

6 Aralık Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)
Maribor (Slovenya) - Sevilla (İspanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)
Feyenoord (Hollanda) - Napoli (İtalya)
Porto (Portekiz) - Monaco (Fransa)
Leipzig (Almanya) - Beşiktaş
Tottenham (İngiltere) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
 

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