UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlanıyor 

İSTANBUL-(DHA) Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde grup aşamasının son maçları, yarın ve 6 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Beşiktaş, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Tottenham takımlarının son 16 turuna kalmayı garintilediği turnuvada kalan 8 takım son hafta karşılaşmaların ardından belli olacak. Beşiktaş, liderliği garantilediği G grubunun 6. haftasında, çarşamba günü Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak.

Maçların tamamının TSİ 22.45\'te başlayacak olan 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Manchester United (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)

Benfica (Portekiz) - Basel (İsviçre)

Celtic (İskoçya) - Anderlecht (Belçika)

Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Roma (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan)

Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

6 Aralık Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)

Maribor (Slovenya) - Sevilla (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)

Feyenoord (Hollanda) - Napoli (İtalya)

Porto (Portekiz) - Monaco (Fransa)

Leipzig (Almanya) - Beşiktaş

Tottenham (İngiltere) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

