UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı

Beşiktaş, Manchester United, Basel, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Roma, Chelsea, Juventus, Barcelona, Porto, Liverpool, Sevilla, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Tottenham ve Real Madrid son 16 turuna yükseldi

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde bugün oynanan maçlar sonunda grup karşılaşmaları tamamlandı.

Dün gruplarda oynanan 6. ve son hafta maçlarının ardından Manchester United, Basel, Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Roma, Chelsea, Juventus ve Barcelona, son 16 turuna kalmıştı. Bugün oynanan karşılaşmalar sonunda ise Beşiktaş, Porto, Liverpool, Sevilla, Manchester City, Shakhtar Donetsk, Tottenham ve Real Madrid bir üst tura yükseldi.

Gruplarını 3\'üncü sırada tamamlayan; CSKA Moskova, Celtic, Atletico Madrid, Sporting Lisbon, Spartak Moskova, Napoli, RB Leipzig ve Borussia Dortmund ise UEFA Avrupa Ligi\'nin yolunu tuttu.

Dün ve bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU

Manchester United (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya): 2-1

Benfica (Portekiz) - Basel (İsviçre): 0-2

B GRUBU

Celtic (İskoçya) - Anderlecht (Belçika): 0-1

Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 3-1

C GRUBU

Roma (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): 1-1

D GRUBU

Barcelona (İspanya) - Sporting Lisbon (Portekiz): 2-0

Olympiakos (Yunanistan) - Juventus (İtalya): 0-2

E GRUBU

Liverpool (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 7-0

Maribor (Slovenya) - Sevilla (İspanya): 1-1

F GRUBU

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere): 2-1

Feyenoord (Hollanda) - Napoli (İtalya): 2-1

G GRUBU

Porto (Portekiz) - Monaco (Fransa): 5-2

Leipzig (Almanya) - Beşiktaş (Türkiye): 1-2

H GRUBU

Tottenham (İngiltere) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0

Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-2