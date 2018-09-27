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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon VAR uygulanacak

VAR, ayrıca 2019 UEFA Süper Kupa müsabakasında, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da kullanılacak

27 Eylül 2018 17:22

Yardımcı Hakem (VAR), 2019 UEFA Süper Kupa müsabakasında, 2020 Avrupa Şampiyonası, 2020-2021 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde ve 2021 UEFA Uluslar Ligi finallerinde de kullanılacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonundan itibaren VAR, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda uygulanacak. VAR, ayrıca 2019 UEFA Süper Kupa müsabakasında, 2020 Avrupa Şampiyonası, 2020-2021 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde ve 2021 UEFA Uluslar Ligi finallerinde de kullanılacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, VAR ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ağustos 2019'a kadar bu sistemin düzgün şekilde işlemesini sağlayacak ve hakemlerimizin gerekli eğitimi alacak yeterince zamanımızın olduğuna inanıyorum. Bu sayede VAR sistemi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde düzgün bir şekilde uygulanacak" ifadesini kullandı.

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