UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta ilk maçlar oynandı

İSTANBUL / DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde grup maçları heyecanı başladı. Şampiyonada A, B, C ve D gruplarında ilk maçlar oynandı.

D Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında Rusya\'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 9\'uncu dakikada Garry Rodrigues, 67\'nci dakikada Eren Derdiyok ve 90+4\'üncü dakikada penaltıdan Selçuk İnan kaydetti. Badou N\'diaye, 87\'nci dakikada ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray bu sonuçla gruba 3 puanla başlarken, Lokomotiv Moskova ilk haftayı puansız geçti.

Galatasaray\'ın grubunda oynanan günün diğer maçında ise Alman ekibini Schalke 04, sahasında Portekiz temsilcisi Porto ile 1-1 berabere kaldı.

MESSİ\'DEN HAT TRICK

B Grubu\'nda İspanyol ekibi Barcelona, sahasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven\'ı 4 - 0 mağlup ederken, Messi attığı 3 golle hat trick yaptı.

INTER\'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Grupta oynanan diğer maçta ise İtalyan Inter, İngiliz temsilcisi Tottenham karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazandı.

ÇAKIR\'IN YÖNETTİĞİ MAÇTA LIVERPOOL GALİP

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İngiltere\'nin Liverpool ile Fransa\'nın Paris Saint-Germain takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetti.

İngiltere\'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu\'nda oynanan maçta ev sahibi takım, karşılaşmadan 3 - 2 galip ayrıldı.

Alınan sonuçlar şöyle;

A GRUBU

Club Brugge - Borussia Dortmund: 0 - 1

Monaco - Atletico Madrid: 1 - 2

B GRUBU

Barcelona - PSV Eindhoven: 4 - 0

Inter - Tottenham: 2 - 1

C GRUBU

Liverpool - Paris Saint-Germain: 3 - 2

Crvena Zvezda - Napoli: 0 - 0

D GRUBU

Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 3 - 0

Schalke 04 - Porto: 1 - 1