UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta ilk maçlar oynandı

D Grubu\'ndaki Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında 3 puanı 3 golle aldı
Messi\'den hat trick\'li açılış!
Inter, geriden gelip 3 puanı aldı
Cüneyt Çakır\'ın yönettiği maçta Liverpool kazandı
İSTANBUL / DHA
UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde grup maçları heyecanı başladı. Şampiyonada A, B, C ve D gruplarında ilk maçlar oynandı.
D Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında Rusya\'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 9\'uncu dakikada Garry Rodrigues, 67\'nci dakikada Eren Derdiyok ve 90+4\'üncü dakikada penaltıdan Selçuk İnan kaydetti. Badou N\'diaye, 87\'nci dakikada ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray bu sonuçla gruba 3 puanla başlarken, Lokomotiv Moskova ilk haftayı puansız geçti.
Galatasaray\'ın grubunda oynanan günün diğer maçında ise Alman ekibini Schalke 04, sahasında Portekiz temsilcisi Porto ile 1-1 berabere kaldı.
MESSİ\'DEN HAT TRICK
B Grubu\'nda İspanyol ekibi Barcelona, sahasında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven\'ı 4 - 0 mağlup ederken, Messi attığı 3 golle hat trick yaptı.
INTER\'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Grupta oynanan diğer maçta ise İtalyan Inter, İngiliz temsilcisi Tottenham karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazandı.
ÇAKIR\'IN YÖNETTİĞİ MAÇTA LIVERPOOL GALİP
FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İngiltere\'nin Liverpool ile Fransa\'nın Paris Saint-Germain takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetti.
İngiltere\'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu\'nda oynanan maçta ev sahibi takım, karşılaşmadan 3 - 2 galip ayrıldı.
Alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU
Club Brugge - Borussia Dortmund: 0 - 1
Monaco - Atletico Madrid: 1 - 2
B GRUBU
Barcelona - PSV Eindhoven: 4 - 0
Inter - Tottenham: 2 - 1
C GRUBU
Liverpool - Paris Saint-Germain: 3 - 2
Crvena Zvezda - Napoli: 0 - 0
D GRUBU
Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 3 - 0
Schalke 04 - Porto: 1 - 1