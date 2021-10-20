UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.

Liverpool kazandı, Salah rekor kırdı

Günün öne çıkan B Grubu maçında Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı. Liverpool'un gollerini 8 ve penaltıdan 78. dakikalarda Muhammed Salah, 13. dakikada Naby Keita attı. Ev sahibi ekibin gollerini 20 ve 34. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti. Griezmann, 52. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan Salah, Liverpool tarihinde üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

PSG, yıldızlarıyla güldü

A Grubu'nda ise Paris Saint-Germain (PSG), Leipzig'i 9. dakikada Kylian Mbappe, 67 ve penaltıdan 74. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Leipzig'in golleri, 28. dakikada Andre Silva ve 57. dakikada Nordi Mukiele'den geldi. Bu sonuçla PSG, 7 puanla zirvede yer aldı.

Ajax Dortmund'u 4'ledi

Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, sahasında Borussia Dortmund'u 4-0 yendi. Ajax'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marco Reus kendi kalesine, 25. dakikada Daley Blind, 57. dakikada Antony ve 72. dakikada Sebastien Haller kaydetti.

City'den 5 gollü galibiyet A Grubu'nda İngiltere ekibi Manchester City, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımını 5-1 yendi. Konuk ekibin gollerini 30. dakikada Joao Cancelo, 43. dakikada penaltıdan ve 84. dakikada Riyad Mahrez, 53. dakikada Kyle Walker, 67. dakikada Cole Palmer attı. Bu sonuçla Manchester City 6 puana yükseldi, Club Brugge ise 4 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasının ilk gününde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: