UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasındaki heyecan bugün oynanan maçlarla devam etti. A, B, C ve D gruplarında ilk hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında ilk hafta maçları sona erdi.

PSG'ye yıldızları yetmedi

PSG, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Belçika deplasmanında Club Brugge ile karşılaştı. Fransız temsilcisinde Neymar, Mbappe ve Messi karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Kylian Mbappe ceza sahasında bekleyen Ander Herrera'yı topla buluşturdu. İspanyol futbolcu, 15. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takım rakibine 27'de Hans Vanaken ile cevap verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Vanaken'in şutu PSG'li oyuncuya çarpıp kaleye girdi. Mücadele 1-1 sona erdi.

9 gollü maçta gülen Manchester City

Son finalist Manchester City, Alman temsilcisi RB Leipzig'i konuk etti. Maviler, 16. dakikada Nathan Ake'nin golüyle 1-0 öne geçti. Nordi Mukiele, 28. dakikada kendi kalesine attığı golle City adına skoru 2-0 yaptı. RB Leipzig'de gecenin adamı Christopher Nkunku, 42. dakikada farkı bire indirdi. 45+2'de sahneye çıkan Riyad Mahrez, ilk yarının skorunu ilan etti Manchester City: 3 - RB Leipzig: 1

51. dakikada Christopher Nkunku bir kez daha farkı bire indirdi. Ancak beş dakika sonra ağları havalandıran Jack Grealish, takımını 4-2 öne geçirdi. 73. dakikada Christopher Nkunku, kendi ve RB Leipzig'in üçüncü golünü attı. 75'te Joao Cancelo harika bir golle Manchester City'yi 5-3 öne geçirdi. 79'da eski bir Manchester City'li Angelino ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve RB Leipzig'i 10 kişi bıraktı. Maçta son sözü Grealish'in yerine oyuna giren Gabriel Jesus söyledi. Jesus, 85. dakikada maçın skorunu ilan etti, Manchester City: 6 - RB Leipzig: 3

Liverpool geriden gelip Milan'ı devirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, B Grubu'nda ilk maçında Milan'ı Anfield Road'da konuk etti. İngiliz temsilcisi, Fikayo Tomori'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 14'te Mohammed Salah'ın penaltı vuruşunu Maignan çıkardı. İlk yarının bitmesine kısa süre kala konuk ekip 2 gol buldu. 42'te Ante Rebic, Leao'nun pasında topu ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi. 2 dakika sonra 44'te Brahim Diaz ceza sahasında boşta kalan topu filelere gönderdi ve Milan 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. İlk yarı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

49'da Liverpool, Salah'ın golüyle beraberliği yakaladı: 2-2. Jordan Henderson, 69'da takımını ipten alan golü kaydetti. Kırmızılar'ın kaptanı ceza sahası dışından çektiği sert şutla takımının 3. golünü kaydetti. Liverpool gruptaki ilk maçını kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Milan ise 0 puanla grubun son sırasında yer aldı.

Haller coştu, Ajax Sporting'i hezimete uğrattı

Ajax, Sporting'i deplasmanda hezimete uğrattı. Hollanda ekibinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Sebastian Haller, dört golle yıldızlaştı.

Maça fırtına gibi başlayan Sebastian Haller, 2. dakikada Ajax'ı 1-0 öne geçirdi. 2021 Ocak ayında Hollanda ekibinin West Ham United'dın 22.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak yönetimsel hata nedeniyle Avrupa Ligi'nde oynatamadığı Fildişili oyuncu, 9. dakikada skoru 2-0 yaptı. Sporting 33. dakikada umutlansa da Berghuis, 6 dakika sonra Ajax'ı 3-1 öne geçirdi. İlk yarıyı Ajax 3-1 önde tamamlarken; Haller önce 51, ardından 63'te tekrar sahne aldı ve konuk ekip adına skoru 5-1 yaptı.

Haller, Marco van Basten'in (Kasım 1992 - Göteborg) ardından Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı ilk maçta 4 gol atan ikinci oyuncu oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçlarının ikinci gününde 22.00'de başlayan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: