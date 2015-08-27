UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi



Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılan kura çekiminde takımların yarışacağı gruplar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 15 Eylül'de başlayacak ve 9 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alabilen takımlar ikinci tura kalacak.

Kura çekimine göre, 15-16 Eylül'de oynanacak maçlarda grup eşleşmeleri şöyle oldu:

A Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Malmö (İsveç)

B Grubu: PSV Eindhoven (Hollanda), Manchester United (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya), Wolfsburg (Almanya)

C Grubu: Benfica (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Galatasaray (Türkiye), Astana (Kazakistan)

D Grubu: Juventus (İtalya), Manchester City (İngiltere), Sevilla (İspanya), Borussia Mönchengladbach (Almanya)

E Grubu: Barcelona (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Roma (İtalya), BATE (Belarus)

F Grubu: Bayern Münih (Almanya), Arsenal (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

G Grubu: Chelsea (İngiltere), Porto (Portekiz), Dinamo Kiev (Ukrayna), Maccabi Tel Aviv (İsrail)

H Grubu: Zenit (Rusya), Valencia (İspanya), Olympique Lyon (Fransa), Gent (Belçika)