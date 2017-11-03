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Spor

UEFA, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği için İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu aday gösterdi

UEFA, diğer aday olarak Portekiz'in Lizbon şehrinde yer alan Estadio da Luz'u gösterdi

03 Kasım 2017 21:41

UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun da adaylar arasında yer aldığını açıkladı.

UEFA'nın açıkladığı diğer stat, Portekiz'in Lizbon şehrinde yer alan Estadio da Luz oldu.

UEFA Avrupa Ligi için adaylar şöyle:

Polonya: Gdansk Arena,
Portekiz: Porto, Estadio do Dragao.

İlk kez değil!

25 Mayıs 2005'te Liverpool ve Milan arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmış; Liverpool, ilk yarısını 3-0 kapattığı maçta muhteşem bir geri dönüşle skoru 3-3'e getirmişti.

Normal süresi ve ekstra süresi 3-3 beraberlikle sonuçlanan maçta Liverpool, penaltılarla kazanarak kupayı müzesine götürmüştü. 

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