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Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan son skorlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar tamamlandı

01 Ağustos 2013 05:13

 

Ligdeki ilk maçında Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rövanş öncesi avantaj elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1-1'in rövanşında 6 Ağustos Salı günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Avusturya ekibi konuk edecek.   
Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları, 6-7 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Gecenin karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
 
Molde-Legia: 1-1
APOEL-Maribor: 1-1
Ludogorets Razgrad-Partizan: 2-1
Salzburg-Fenerbahçe: 1-1
Celtic-Elfsborg: 1-0

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