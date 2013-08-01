UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan son skorlar

Ligdeki ilk maçında Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rövanş öncesi avantaj elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1-1'in rövanşında 6 Ağustos Salı günü Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Avusturya ekibi konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu rövanş maçları, 6-7 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Gecenin karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Molde-Legia: 1-1
APOEL-Maribor: 1-1
Ludogorets Razgrad-Partizan: 2-1
Salzburg-Fenerbahçe: 1-1
Celtic-Elfsborg: 1-0