UEFA: Sakatlıklara rağmen Devler Ligi'nde





Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunda Partizan'ı 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırması UEFA'nın internet sitesinde de yer buldu. "Fenerbahçe Partizan'ı durdurarak yoluna devam etti" başlığıyla verilen haberde sarı lacivertlilerin sakatlıklara rağmen Devler Ligi'ne adım attığı belirtildi.





UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan haberden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle :

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Sırbistan şampiyonu Partizan karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle toplamdan 4-3'lük skora ulaştı ve UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Bölümü'ndeki yerini aldı.



Kafa Golleri



Geçen sezonun çeyrek finalistleri bir önceki maç gününde 2 gol geriden gelerek 2-2'lik beraberliğe ulaşmıştı ancak Kadıköy'de kontrolü ilk dakikalarda ele aldı. 28. dakikada Semih ve devre arasından 13 dakika sonra Alex'ten gelen kafa golleri bu eşleşmedeki şüpheleri ortadan kaldırırken bitime 14 dakika Tosic'den gelen gol konuk ekip Partizan'a yetmedi.



Sakatlık Problemleri



Fenerbahçe teknik direktörü Luis Aragones bu zorlu maça uzun bir sakat listesi ile çıktı. Orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu İspanyol teknik adamın son kaybıydı. Baldır sakatlığı yüzünden maçta forma giyemeyen Emre'nin sıkıntısı kas zorlanması bulunan Semih Şentürk'ün sürpriz geri dönüşüyle bertaraf edildi. Ayrıca Yasin Çakmak savunmanın göbeğinde sakatlığı bulunan Edu'nun yerine maça başladı.



Semih Şentürk'ün golü



Semih Şentürk'ün etkili bir katkı yapması yaklaşık yarım saat sürdü. Golcü oyuncu Uğur Boral'ın soldan yaptığı ortayı kafayla filelere gönderdi. Golden sonra temposunu düşüren Fenerbahçe, Belgrad ekibinin Lamine Diarra ile yarattığı tehlikeye rağmen sonuç değişmedi. Partizan tehlikeli şanslar yaratamayınca 58. dakikada Güiza'nın sağdan yaptığı ortayı kafayla ağlara gönderen Alex'in golüyle Fenerbahçe avantajını 2'ye çıkardı.



Tosic cevap verdi



2. gol Partizan'ı ileriye daha çok oyuncu sürmek zorunda bıraktı ve daha kalabalık hücum gücü 76. dakikada meyvesini verdi. Tosic'in kullandığı frikik farkı azaltırken Aragones Semih Şentürk'ün yerine Önder Turacı'yı oyuna alarak savunmayı kuvvetlendirdi ve Fenerbahçe galibiyetini korumayı başararak ismini Perşembe günü yapılacak olan kuraya yazdırdı.