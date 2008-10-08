UEFA: Sağlam veda etti



Ertuğrul Sağlam'ın istifası UEFA'nın internet sitesinde ''Sağlam Beşiktaş'a veda etti'' şeklinde duyuruldu.





Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Ertuğrul Sağlam'ın Beşiktaş teknik direktörlüğünden istifasını, ''Sağlam Beşiktaş'a veda etti'' başlıklı haberle duyurdu.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan haberde, Sağlam'ın, Beşiktaş'ın geçen hafta UEFA Kupası'ndan elenmesi nedeniyle istifa ettiği ifade edildi.



''Perşembe günü deplasmanda Metalist Kharkiv'e 4-1 yenilgiyle biten karşılaşma, İstanbul kulübünün Avrupa umudunu bitirdi, 38 yaşındaki Sağlam da takımının Hacettepe'yi 2-1 yenip, Turkcell Süper Lig'de 3. sıraya yükselmesine karşın, gitmeyi tercih etti'' denilen haberde, Sağlam'ın futbol kariyerine değinildi.



Haberde, Sağlam'ın, kulübün Avrupa'da ve Turkcell Süper Lig'de yaşadığı başarı ve başarısızlıklara ilişkin basın toplantısında yaptığı değerlendirmeler de yer aldı.

