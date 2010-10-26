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Spor

UEFA RÜŞVET İDDİALARI İÇİN KANIT İSTEDİ NYON (A.A)

26 Ekim 2010 12:29

-UEFA RÜŞVET İDDİALARI İÇİN KANIT İSTEDİ NYON (A.A) - 26.10.2010 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2012'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda evsahipliğinin rüşvet karşılığında Polonya ile Ukrayna'ya verildiğini iddia eden Kıbrıs Rum Kesimi Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Spyros Marangos'dan kanıt istedi. UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası'na evsahipliği yapacak ülkelerin belirlendiği 2007 yılından bu yana ısrarla şikayetini dile getiren Marangos'a, iddiasını kanıtlamak için süre verildiği, bu süreyi değerlendirememesi halinde hakkında iftira attığı gerekçesiyle soruşturma başlatılacağı bildirildi. Marangos, organizasyonu düzenleyecek ülkenin belirlendiği oylamada üst düzey UEFA yetkililerinin toplam 15 milyon dolar karşılığında oylarını sattıklarını iddia ediyor. Oylamada, favori İtalya'ya karşı 8-4 oy üstünlüğü sağlayan Ukrayna ile Polonya, organizasyonu düzenleme hakkını elde etmişti.

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