UEFA resmen duyurdu: 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da

UEFA, 2023 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.

UEFA, 2021'de oynanan Şampiyonlar Ligi turnuvasının final karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağını açıklayıp daha sonra koronavirüs tedbirleri gereği karşılaşmanın Portekiz'de yapılmasına karar vermişti.

UEFA'nın sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda, 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi turnuvasının final karşılaşmasının İstanbul'da oynanacağı duyurulurken, önümüzdeki dört sene boyunca Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı ülkeler şöyle sıralandı:

St. Petersburg, Rusya (2022)

İstanbul, Türkiye (2023)

Londra, İngiltere (2024)

Münih, Almanya (2025)

Ayrıca UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kura çekimlerinin İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

TFF: Türkiye'ye duyulan güven perçinlendi

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"UEFA Yönetim Kurulu, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarının UEFA gala etkinliğinin İstanbul'da yapılmasını kararlaştırdı.

Karara göre, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak. Stadyumda önce 2020, sonra da 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin yapılması planlanmış, ancak her iki sezonda da Covid-19 pandemisi kaynaklı uygulamalar sebebiyle bu gerçekleşmemişti.

"UEFA Yönetim Kurulu, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimlerini ve ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğinin de 2021-2022 sezonundan başlayarak 2 yıl üst üste İstanbul'da yapılması kararını aldı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasının finalinin Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun 100. kuruluş yıl dönümünde İstanbul'da oynanacak olması büyük bir gurur vesilesi olurken, UEFA galası gibi seçkin bir sezon başı etkinliğinin ev sahibi olarak Türkiye'nin seçilmesi, ülkemize uluslararası organizasyonlar düzenleme konusunda duyulan güveni de perçinledi.

Diğer yandan, 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'a verilmesi sebebiyle o yıl maçın oynanması planlanan Münih'in ev sahipliği 2025 senesine kaydırıldı. Wembley Stadyumu ise, daha önce duyurulduğu gibi 2024 Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak.

UEFA Yönetim Kurulu ayrıca, kulüpler düzeyindeki turnuvalardan bazılarının final maçlarının oynanacağı kentleri de belirledi. Buna göre Dublin, 2024 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne, Bilbao ise 2024 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali'ne ve 2025 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak."