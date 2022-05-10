Şampiyonlar Ligi'nde tarihi format değişikliği: Takım sayısı arttı, lig usulü geldi

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını resmen açıkladı. 2024/25 sezonundan itibaren takım sayısı 32'den 36'ya çıkarılıyor. Grup aşamasının oynanış şekli de değişiyor.

2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 36 takımın 32'si ulusal liglerindeki sıralamalara ve o ligin kontenjanına göre belirlenecek.

Kalan 4 takımdan 2'si bir önceki sezonda elde edilen ülke puanının takım sayısına bölünmesiyle ortaya çıkan puana göre en ilk iki sıradaki ülkeye. 1 takım "Şampiyonlar Yolu" isimli sistemden gelecek. 1 takım ise ülke puanında 5. sırada yer alan ligin 3. bitiren takımı olacak. Daha önce 5. sıradaki ülkenin, ilk iki takımı direkt gidiyordu.

Grup formatı değişti: İsviçre sistemi

Mevcut sistemde 4 takımlı 8 gruptan yeni sistemde tek gruplu lig sistemine geçiliyor. Bu sisteme 'İsviçre Sistemi' deniyor.

Yeni formatla birlikte her takım 4 iç saha ve 4 dış saha olmak üzere 8 farklı takımla maç yapacak. Şu an yürürlükte olan versiyonda 3 farklı takımla iç/dış toplam 6 maç yapılıyor.

İlk 8 takım doğrudan eleme turlarına yükselirken, 9 ile 24. sıra arasında kalanlar çift maçlı eliminasyon sistemine tabi tutulacak ve bu 16 takımdan 8'i daha eleme turlarına yükselecek.

Toplamda 16 takım, Son 16 turundan itibaren eleme turlarında mücadele edecek.

Avrupa Ligi ve Konferans ligi de aynı sistemde oynanacak

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi için de 36 takımlı lig sistemi uygulanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi gibi 8 farklı maç yapılırken, Konferans Ligi'nde bu sayı 6 maç olarak uygulanacak.