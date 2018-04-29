UEFA PSG'ye finansal fair play soruşturması açtı

UEFA, transfer döneminde 222 milyon euro karşılığında Neymar'ı transfer ederek dünyanın en pahalı transferi rekorunu kıran Fransız Paris St-Germain (PSG) takımına finansal fair play soruşturması açtığını açıkladı.

Avrupa futbolunu yöneten UEFA, 2013 yılında hayata geçirdiği finansal fair play uygulamasıyla futbol kulüplerinin geliriyle gideri arasında bir denge olmasını zorunlu kılmıştı. Bu kurala göre kulüpler 3 yıllık periyotlarda en fazla 30 milyon euro zarar edebiliyor.

Katar Spor Yatırım Fonu tarafından 2011'de satın alınan PSG, bu yılki Neymar transferinin yanı sıra kiraladığı Kylian Mbappe için 165 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonu imzalamıştı.

Deloitte şirketinin yayınladığı son verilere göre Fransız kulübü, 2015-16 yılında 521 milyon euroluk gelirle 10 milyon euro kâr etmişti.

Fransa ligini 6 defa birinci bitiren PSG, daha önce de finansal fair play kurallarını ihlal etmiş ve bu yüzden 2014 yılında Şampiyonlar Ligi'ne en fazla 21 oyuncu kayıt ettirme cezasına çarptırılmıştı.

UEFA, açtığı soruşturma hakkındaki açıklamasında "UEFA önümüzdeki aylarda düzenli olarak toplanarak konuyla ilgili tüm belgeleri inceleyecek. UEFA, Avrupa futbolunun sürdürülebilirliğini sağlamak için finansal fair playi çok önemli görmektedir" ifadelerini kullandı.