T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

UEFA PSG'ye finansal fair play soruşturması açtı

UEFA, 222 milyon euro karşılığında Neymar'ı transfer ederek dünyanın en pahalı transferi rekorunu kıran Fransız Paris St-Germain (PSG) takımına finansal fair play soruşturması açtığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

UEFA, transfer döneminde 222 milyon euro karşılığında Neymar'ı transfer ederek dünyanın en pahalı transferi rekorunu kıran Fransız Paris St-Germain (PSG) takımına finansal fair play soruşturması açtığını açıkladı.

Avrupa futbolunu yöneten UEFA, 2013 yılında hayata geçirdiği finansal fair play uygulamasıyla futbol kulüplerinin geliriyle gideri arasında bir denge olmasını zorunlu kılmıştı. Bu kurala göre kulüpler 3 yıllık periyotlarda en fazla 30 milyon euro zarar edebiliyor.

Katar Spor Yatırım Fonu tarafından 2011'de satın alınan PSG, bu yılki Neymar transferinin yanı sıra kiraladığı Kylian Mbappe için 165 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonu imzalamıştı.

Deloitte şirketinin yayınladığı son verilere göre Fransız kulübü, 2015-16 yılında 521 milyon euroluk gelirle 10 milyon euro kâr etmişti.

Fransa ligini 6 defa birinci bitiren PSG, daha önce de finansal fair play kurallarını ihlal etmiş ve bu yüzden 2014 yılında Şampiyonlar Ligi'ne en fazla 21 oyuncu kayıt ettirme cezasına çarptırılmıştı.

UEFA, açtığı soruşturma hakkındaki açıklamasında "UEFA önümüzdeki aylarda düzenli olarak toplanarak konuyla ilgili tüm belgeleri inceleyecek. UEFA, Avrupa futbolunun sürdürülebilirliğini sağlamak için finansal fair playi çok önemli görmektedir" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UEFANeymarFransız Paris St-GermainAvrupaBuSpor Yatırım FonuPSGKylian MbappeFransızFransaLigiUEFA Avrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24