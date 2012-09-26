UEFA primleri arttırdı

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılım ve galibiyet primlerini artırırken bu gelişme Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden G.Saray ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki ekibimiz F.Bahçe'yi sevindirdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tarifeye göre UEFA şampiyonlar ligi kupasını kazanan takım, grubundaki tüm maçları kazandığı takdirde toplam 37.4 milyon Euro'nun sahibi olurken, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu ise grubundaki tüm maçları kazanması halinde toplam 9.9 milyon Euro'yu kasasına götürecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yeni ve eski tarife şu şekilde:

-Şampiyon Ligi gruplarına katılım primi-

Eski prim: 7.2 milyon Euro - Yeni prim: 8.6 milyon Euro

-Şampiyon Ligi galibiyet primi-

Eski prim: 800 bin Euro - Yeni prim: 1 milyon Euro

-Şampiyon Ligi beraberlik primi-

Eski prim: 400 bin Euro - Yeni prim: 500 bin Euro

-Grubundan çıkan ilk iki takıma verilen prim-

Eski prim: 3 milyon Euro - Yeni prim: 3.5 milyon Euro

-Çeyrek finale yükselen takımlara verilen prim-

Eski prim: 3.3 milyon Euro - Yeni prim: 3.9 milyon Euro

-Yarı finale yükselen takımlara verilen prim-

Eski prim: 4.2 milyon Euro - Yeni prim: 4.9 milyon Euro

-İkinci olan takıma verilen prim-

Eski prim: 5.6 milyon Euro - Yeni prim: 6.5 milyon Euro

-Şampiyon takıma verilen prim-

Eski prim: 9 milyon Euro - Yeni prim: 10.5 milyon Euro

-UEFA AVRUPA LİGİ-

-UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılım primi-

Eski prim: 1 milyon Euro - Yeni prim: 1.3 milyon Euro

-UEFA Avrupa Ligi galibiyet primi-

Eski prim: 140 bin Euro - Yeni prim: 200 bin Euro

-UEFA Avrupa Ligi beraberlik primi-

Eski prim: 70 bin - Yeni prim: 100 bin Euro

-Gruptan lider çıkan takımlara verilen prim-

Eski prim: 400 bin Euro - Yeni prim: 400 bin Euro (Değiştirilmedi)

-Gruptan ikinci çıkan takımlara verilen prim-

Eski prim: 200 bin Euro - Yeni prim: 200 bin Euro (Değiştirilmedi)

-Çeyrek finale yükselen takımlara verilen prim-

Eski prim: 300 bin Euro - Yeni prim: 350 bin Euro

-Yarı finale yükselen takımlara verilen prim-

Eski prim: 700 bin Euro - Yeni prim: 1 milyon Euro

-İkinci olan takıma verilen prim-

Eski prim: 2 milyon Euro - Yeni prim: 2.5 milyon Euro

-Şampiyon takıma verilen prim-

Eski prim: 3 milyon Euro - Yeni prim: 5 milyon Euro