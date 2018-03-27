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Spor

UEFA, oyuncu değişikliği hakkını 4'e çıkardı

4. oyuncu değişikliğinin tek bir şartı olacak

27 Mart 2018 15:43

UEFA, Avrupa'da 3+1 oyuncu değişikliği kuralının getirildiğini açıkladı.

Bir sonraki sezondan itibaren Avrupa kupalarında, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliği uygulaması yürürlüğe girecek.

UEFA Başkanı Alexander Ceferin’in geçtiğimiz ay açıkladığı kararlar arasında en önemlisi olarak ‘oyuncu değişikliği’ kuralı için belirtilmişti.

Yine Başkan Ceferin tarafından yapılan açıklamada değişiklik sayısının artacağı ifade etmişti.

Bu kararın altında yatan sebep olarak, futbolcuların sağlığının koruma altına alınması ve takımlara daha rahat bir kadro kurma, kullanma şansı verilmesi gösterilmişti.

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