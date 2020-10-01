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Spor

UEFA organizasyonlarında yüzde 30 seyirci kararı

UEFA Süper Kupa maçında pilot uygulama olarak seyirci alınmıştı

01 Ekim 2020 21:17

UEFA, yerel yönetimlerin izin vermesi ve stadyum kapasitesinin yüzde 30'unun aşılmaması koşullarıyla maçlara seyirci alınabileceğini duyurdu.

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