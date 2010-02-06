UEFA, Nahçivan'ı Türk sınırları içine dahil etti

T24 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Azerbaycan ile Ermenistan arasında ciddi sorunlara yol açan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Türkiye haritası içerisinde gösterdi.



UEFA'nın resmi internet sitesinde, 1923'te kurulan Türkiye ve Futbol Federasyonu'na ilişkin bilgilere yer verilirken Federasyon Başkanlığı'nı halen Mahmut Özgener'in yaptığı, teknik direktörlüğün de boş olduğu görülürken, federasyon yönetim binasının iletişim adres ve bilgileri yer aldı. 58 kulüpte 372 futbolcunun görev yaptığı ve 222 hakem ile görevlinin yer aldığı belirtilirken, Türkiye haritası da yayınlandı. Fransızca yazıların yer aldığı haritada, Nahçıvan'ın neden Türkiye toprağında gösterildiği anlaşılamadı.