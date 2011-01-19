-UEFA MUĞLA'DA İNCELEMEDE BULUNDU MUĞLA (A.A) - 19.01.2011 - UEFA yetkilileri, 2-14 Temmuz 2012 tarihlerinde U-19 Bayanlar Avrupa Şampiyonası Final maçlarının oynanacağı Muğla Atatürk Stadı'nda incelemelerde bulundu. UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Muğla'ya gelen yetkililer, Muğla Atatürk Stadı'nda incelemelerde bulunarak, Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'ndan bilgi aldı. Muğla Atatürk Stadı tribünü, stat zemini ve sporcuların ihtiyaçlarını giderdikleri alanlarda yapılan incelemeler sonunda yetkililerin izlenimlerinin olumlu olduğu belirtildi. Futbol Federasyonu Uluslararası Etkinlikler Sorumlusu İlker Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, U-19 Bayanlar Avrupa Şampiyonası'na 8 takımın katılacağını, bu takımlardan birisinin Türkiye olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Türkiye'nin daha önce kadınlar futbolunda bu turnuvaya katılamadığını belirten Uğur, ''Bunu ilk kez burada başarmış olacağız. Şampiyona için Muğla bölgesini seçtik. Bu düzenleyeceğimiz şampiyona ile Muğla ve ilçelerine kalıcı bir eser bırakmak istiyoruz. Muğla'yı, Marmaris'i ve diğer yerleri Antalya'ya rakip olarak değil alternatif olarak konumlandırabilirsek ülkedeki futbolun ve bölgedeki profesyonel ve amatör futbolun gelişmesine büyük katkı sağlamış oluruz'' dedi. UEFA yetkilisi Mikael Salzer ise Muğla ve ilçelerindeki statlarda iki gündür inceleme yaptıklarını, Muğla Atatürk Stadı'nın turnuvanın gereksinimlerini sağlayabilecek bir stat olduğunu ifade etti.