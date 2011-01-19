T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA MUĞLA'DA İNCELEMEDE BULUNDU MUĞLA (A.A)

19 Ocak 2011 20:14

-UEFA MUĞLA'DA İNCELEMEDE BULUNDU MUĞLA (A.A) - 19.01.2011 - UEFA yetkilileri, 2-14 Temmuz 2012 tarihlerinde U-19 Bayanlar Avrupa Şampiyonası Final maçlarının oynanacağı Muğla Atatürk Stadı'nda incelemelerde bulundu.  UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Muğla'ya gelen yetkililer, Muğla Atatürk Stadı'nda incelemelerde bulunarak, Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'ndan bilgi aldı. Muğla Atatürk Stadı tribünü, stat zemini ve sporcuların ihtiyaçlarını giderdikleri alanlarda yapılan incelemeler sonunda yetkililerin izlenimlerinin olumlu olduğu belirtildi. Futbol Federasyonu Uluslararası Etkinlikler Sorumlusu İlker Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, U-19 Bayanlar Avrupa Şampiyonası'na 8 takımın katılacağını, bu takımlardan birisinin Türkiye olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Türkiye'nin daha önce kadınlar futbolunda bu turnuvaya katılamadığını belirten Uğur, ''Bunu ilk kez burada başarmış olacağız. Şampiyona için Muğla bölgesini seçtik. Bu düzenleyeceğimiz şampiyona ile Muğla ve ilçelerine kalıcı bir eser bırakmak istiyoruz. Muğla'yı, Marmaris'i ve diğer yerleri Antalya'ya rakip olarak değil alternatif olarak konumlandırabilirsek ülkedeki futbolun ve bölgedeki profesyonel ve amatör futbolun gelişmesine büyük katkı sağlamış oluruz'' dedi.  UEFA yetkilisi Mikael Salzer ise Muğla ve ilçelerindeki statlarda iki gündür inceleme yaptıklarını, Muğla Atatürk Stadı'nın turnuvanın gereksinimlerini sağlayabilecek bir stat olduğunu ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24