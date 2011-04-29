UEFA, Morinho hakkında soruşturma başlattı

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Geçtiğimiz akşam Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk karşılaşmasında Barcelona’ya evlerinde 2-0 yenildikten sonra Barcelona Kulübü ve maçın hakemi Wolfgang Stark hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunan Jose Mourinho’ya ceza kapıda.





Maç sonrası basın toplantısında “Pepe’nin atılmasıyla ilgili hissettiklerimi söylersem kariyerim bugün biter. Maçı layıkıyla kazanabilirlerdi ama 0-0 iken, maç dengeli iken hakem neden Pepe’yi attı. Tabii ki buna açıklama yapmak zorunda değil. O şimdi evine gidecek. Barcelona çok güçlü. Ama bu UNICEF reklamından mı, Villar’ın UEFA’daki dostluklarından mı kaynaklanıyor bilmiyorum, ancak büyük güçleri var. Biz geride kalanların hiç şansı yok” açıklamasını yapan Portekizli hoca için Barcelona Kulübü şikayetçi oldu.





Barcelona Kulübü’nün internet sitesinden yapılan açıklamada “Kulübümüz Mourinho’nun sözlerini UEFA Disiplin Komisyonu’na iletilmesi konusunu incelemektedir” denildi. Mourinho’nun, maçtan sonraki basın toplantısındaki eleştirilerinden Barcelona Teknik Direktörü Josep Guardiola da nasibini almıştı. Guardiola’nın, çok iyi bir teknik adam olduğunu dile getiren Mourinho, “Ancak Stamford Bridge’de 2009’daki skandaldan sonra beni rahatsız eden bir şekilde bir Şampiyonlar Ligi kazandı. Bu yıl da kazanırsa, Bernabeu’daki skandaldan sonra kazanmış olacak” demişti. UEFA ünlü teknik adamın, yaptığı açıklamaların “uygunsuz” olduğu gerekçesiyle soruşturmanın başlatılmasını karalaştırdı. Kararın 6 Mayıs’ta verileceği açıklandı.





Beşiktaş’ı önerdiler!



Katalanların ünlü spor gazetesi Sport, Mourinho’ya Beşiktaş’a gitmesini önerdi. Barcelona’nın geçtiğimiz akşam Real Madrid’i yenmesi üzerine Mourinho’nun İspanya’dan ayrılacağını düşünen gazete, Beşiktaş’ın Mourinho’yla ilgilendiğini ve gideceği yerlerden birisinin İstanbul olabileceğini iddia etti. Spor gazetesi, bu haberi Beşiktaş’ın Portekiz ekolü içinde olmasına bağlayarak, başkan Yıldırım Demirören’in bu hocaya teklif götürdüğünü iddia etti.