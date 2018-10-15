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Spor

UEFA, Mesut Özil'in doğum gününü kutladı: Kaç oyuncu bu yetenekte?

30. yaşını kutlayan Mesut Özil, kulüp takımlarında çıktığı 550 maçta 101 gol, 221 asistlik performans sergiledi

15 Ekim 2018 21:33

UEFA, Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in doğum gününü kutladı.

UEFA'nın Twitter'daki 'Europa League' adresinden paylaşılan mesajda, Mesut Özil'in 2016-2017 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ludogorets'e, kaleci ve savunma oyuncularını çalımlayarak attığı galibiyet golünün videosuna yer verilerek, "Kaç oyuncu bunu yapabilecek yetenekte?" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda, 30. yaşını kutlayan Mesut Özil'in kulüp takımlarında çıktığı 550 maçta 101 gol, 221 asistlik performans sergilediği hatırlatıldı.

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