UEFA madalyası satılmamış



Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı sezon kadrosunda yer alan futbolcu Alper Tezcan'ın dramı dinmiyor. 200 bin TL'ye alıcı bulan Tezcan'ın UEFA Kupası madalyasının satılamadığı ortaya çıktı.





1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grubu 3.sırada tamamlayarak UEFA Kupası'na devam etme hakkını kazanan Galatasaray, ilk maçını İtalyan Bologna takımıyla yapmış, bu maç Alper Tezcan için sonun başlangıcı olmuştu.



Son dakikada girdiği maçta ayağı kırılan Alper Tezcan, kısa bir süre sonra futbolu bırakmak zorunda kalmış ve ekonomik çöküntü içine girmişti. Zor günler geçiren Tezcan, son çare olarak UEFA Kupası madalyasını satmaya karar vermiş ve madalya bir internet sitesinde 200 bin TL'ye alıcı bulmuştu.



Ancak Radyospor'da Aydın Cingöz'ün programına katılan Alper Tezcan, madalyasının satılamadığını açıkladı.



Talihsiz futbolcu, "Teklif verenler 200 bin TL'ye kadar teklif yapmışlardı ancak aslında paraları yokmuş. Bu yüzden madalya satılamadı" diye konuştu.



Madalyasını satmak zorunda kaldığı için Galatasaraylı taraftarlardan tehditler aldığını ve hakarete uğradığını belirten Tezcan, "Evden çıkamıyorum. Kulübüm bana destek olmadığı gibi, taraftarlar da sahip çıkmadı." dedi.



O dönemde devletin UEFA Kupası kazanıldığı için futbolculara dağıtılan 250'şer Cumhuriyet altınından kendisine verilmediğini savunan Alper Tezcan, "UEFA primimi de alamadım. Kulübe altınlar verildi mi bilmiyorum ama diğer futbolcuların aldığından eminim. Devlet kayıtlarında böyle bir ize rastlarsak, kulübe dava açacağım. Ben sadece hakkımı istiyorum" diyerek veryansın etti.



Alper Tezcan



Alper, 1988 yılında Galatasaray altyapısının seçmelerine girdi. İlk hocaları Salih Bulgurluoğlu ve Ahmet Keskinkılıç olan Alper, bir yıl deneme amaçlı oynadı, 1989'da da lisansını aldı, ümit, yıldız ve 14-16 yaş takımlarında oynadıktan sonra PAF takımına geçti. Bu dönemde 38 kez Genç Milli Takım'da yer aldı.



Galatasaray'a, UEFA Kupası'nı getiren kadroda da yer alan Alper, geleceğin umut vaat eden genç futbolcuları arasında gösteriliyordu, ancak futbol hayatının çok başında geçirdiği sakatlıklar nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.