UEFA ligi şampiyonu yarın belli oluyor

T24- Futbolda daha önce UEFA Kupası, iki sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupası yarın sahibini bulacak.



Kupanın finalinde iki Portekiz ekibi Porto ile Braga takımları, İrlanda'nın Dublin kentindeki Dublin Arena'da kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Porto, bu kupada daha önce 2002-2003 sezonunda final oynayıp, İskoçya'nın Celtic takımını uzatmada 3-2 yenerek şampiyon oldu. Braga ise tarihinde ilk kez final oynayacak.



Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı. Organizasyonun adı 1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alırken, iki sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.



Portekiz takımları Porto ile Braga'nın yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi finaliyle aynı ülke takımları, bu kupanın finalinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek 7 kez aynı ülke takımları finalde karşılaştı. 4 kez İtalyan takımları, 1'er kez de İngiliz, Alman ve İspanyol ekipleri finalde kendi ülke takımları ile oynadı.



Kupada aynı ülke takımları 3 sezon aradan sonra finalde karşılaşacak. En son 2006-2007 sezonunda İspanya'nın Sevilla ile Espanyol takımları finalde karşılaşmış ve 2-2 berabere sona eren maçı penaltılarla Sevilla kazanmıştı.







UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek Portekiz takımlarından Porto, Portekiz Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlarken Braga ise 38 puan geride 4. oldu. Portekiz Ligi'nde oynadığı 30 maçın 27'sini kazanan, 3'ünde de berabere kalan Porto, 73 gol atıp, 16 gol yedi ve 84 puan toplayarak şampiyonluğa ulaştı.



Braga ise 30 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik 10 da mağlubiyet alıp 46 puanla 4. sırada yer aldı.









İki genç teknik adam karşı karşıya





UEFA Avrupa Ligi finali iki genç Portekizli teknik adamın, teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez kupayı kazanma mücadelesine sahne olacak. Porto'nun 17 Ekim 1977 doğumlu 33 yaşındaki teknik direktörü Andre Villas Boas ile Braga'nın 2 Ocak 1969 doğumlu 42 yaşındaki teknik direktörü Domingos Paciencia, Dublin'deki finalde takımlarının kupayı kazanması için karşı karşıya gelecek.





Braga teknik direktörü Portolu eski futbolcu





Futbola 1987'de Porto'da başlayan Braga Teknik Direktörü Paciencia, 10 yıl boyunca Porto forması giydi. 1997-99 arasında İspanya'nın Tenerife takımında oynayan Portekizli teknik adam, 1999-2001 yıllarında da yine eski takımı Porto'da mücadele etti.

Teknik direktörlük kariyerine 2006'da UD Leiria takımında başlayan Paciencia, Academica de Coimbra'dan sonra 2009'da Braga'nın başına geçti.





Porto 9 kez final oynadı

Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından Porto, Avrupa kupalarında bugüne dek 9 kez final oynadı. Portekiz ekibi, oynadığı 9 finalin 6'sında kupaya uzanırken, 3 kez mutlu sona ulaşamadı.



Bu arada Porto'da 2 futbolcu, doğum günlerinde Dublin'deki final maçına çıkacak. 18 mayıs 1978 doğumlu kaleci Helton ile 18 Mayıs 1985 doğumlu savunma oyuncusu Sereno, doğum günlerinde UEFA Avrupa Ligi heyecanını da yaşayacak.

Kupayı kazanan takımlar

1971-72 sezonundan itibaren adı değiştirilerek UEFA Kupası ismiyle düzenlenen kupayı en çok müzesine götüren takımlar, 3'er kez bu başarıya ulaşan İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Inter ve Juventus takımları oldu.





Kupayı şimdiye dek kazanan takımlar şunlar:





Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham Hotspur (İngiltere) 2, Sevilla (İspanya) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, Porto (Portekiz) 1, PSV Eindhoven (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit St. Petersburg (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Atletico Madrid (İspanya) 1.



