UEFA Kupasını almak hayalimiz



Shakhtar Donetsk teknik direktörü Mircea Lucescu basın toplantısında yeniden İstanbul'da olmaktan dolayı duyduğu sevinci belirtti ve ''UEFA Kupası'nı kazanmak hayalimiz'' dedi.





UEFA Kupası finalinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın Almanya'nın Werder Bremen takımıyla karşılaşacak olan Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımının teknik direktörü Mircea Lucescu, İstanbul'da tekrar bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ve kupayı kazanmak istediklerini söyledi.



Lucescu, futbolcuları Brezilyalı Fernandinho ve Hırvat Darijo Srna ile birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'un çok sevdiği ve çok şey öğrendiği bir şehir olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''4 yıl buradaydım ve o yıllar bana çok büyük mutluluk getirdi. Tekrar bu şehre gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Burada kazanan olarak bulunmaktan memnun olacağım. Burada çok güzel yıllar geçirdim. Hangi takımı tutarlarsa tutsunlar taraftarlarla çok iyi ilişkilerim oldu. Türk taraftarlar takımlarını çok iyi destekliyorlar. İstanbul böylesine bir finalin mekanı olmayı hak ediyordu.''



BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oyuncularının kendilerini evlerinden çok uzakta hissetmeyeceğini ve bu stadı bildiklerini anlatan Lucescu, Beşiktaş ve Galatasaray'da çalıştığının hatırlatılması ve hafta sonundaki derbi için düşüncelerinin sorulması üzerine, ''Ben şu anda yarınki maçı düşünüyorum, Türkiye'deki derbiyi değil. Umarım orada da iyi bir maç oynanır ve kazanan da en iyi oynayan, hak eden olur'' dedi.



''UEFA KUPASI'NI KAZANMAK HAYALİMİZ''



Oyuncularının son UEFA Kupası finalinde oynayacak olmalarından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Rumen teknik adam, ''UEFA Kupası'nı kazanmak hepimizin hayali. Finale çıkmamız çok sevindirici. Şunu da unutmamak lazım zorlu anlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu maçta kaybedebiliriz de ama biz kendimizi zafere hazırlıyoruz'' diye konuştu.



2000 yılında Galatasaray ile birlikte Real Madrid'i yenip Süper Kupa'yı kazandıklarını hatırlatan Lucescu, ''Umarım yarın da aynı şey burada olur ve ilk kez UEFA Kupası'nı kazanırız'' ifadelerini kullandı.



''İLGİNÇ BİR MAÇ OLACAK''



Lucescu, yarınki maçın ilginç geçeceğini, iki farklı tarzda oynayan takımın karşı karşıya geleceğini ifade etti. Werder Bremen'in genelde hücum ağırlıklı oynadığını anlatan Lucescu, şöyle devam etti: ''Biz ise oyuncuların iyi tekniklerine dayalı bir oyun tarzı ortaya koyuyoruz. Her takım kendi tarzına göre oyunun kontrolünü eline geçirmeye çalışacak. Rakibimiz kornerleri ve kendilerine has taktikleri kullanarak bizi zorlamayı hedefleyecek. Biz de oyuncularımızın yüksek tekniğini kullanarak rakibimizin üstesinden gelmeye çalışacağız.''



Sakatlığı geçen Jadson'ın son 2 gündür antrenmanlara katıldığını kaydeden Lucescu, ''Büyük ihtimalle o da yarın 11'e girecek. Bu akşam antrenman yaptıktan sonra nasıl bir 11 kuracağımıza karar vereceğiz'' diye konuştu.



SHAKHTAR DONETSK'DE DEVAM EDECEK Mİ?



Rumen teknik adam, Shakhtar Donetsk'de kalıp kalmayacağı sorusunu, ''Ben takımıma, oyuncularıma güveniyorum. Eminim ki gelecekte daha da çok yapacağımız şeyler var'' diye cevaplandırdı.



Teknik adamlık kariyeriyle ilgili bir soruyu da Lucescu, şöyle yanıtladı: ''Ben takımı sıfırdan oluşturmayı yeğlerim. Romanya'da oluşturduğum takımlardan sonra 8 oyuncu Romanya Milli Takımı'nda oynadı. İtalya'da çok başarılı olamadım. Türkiye'de çalıştığım zaman da takımlarda genç oyuncular vardı. Türkiye'de sorunlar çıktığı zaman kulüp başkanlarının devreye girmesi söz konusu olabiliyor. Donetsk'e çağrıldığımda genç bir takım kurmam istendi. 5 yıldır bunu yapmak istiyorum. Bunun getirdiği sonuçta da UEFA Kupası finaline geldik.''



SRNA: KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ



Shakhtar Donetsk'in kaptanı Hırvat futbolcu Darijo Srna ise UEFA Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanan maçın hatırlatılması ve son dakika golü ile gelen beraberliğin ardından penaltılarla kaybettiklerinin belirtilmesi üzerine, ''Türklerin bana bu açıdan borcu var diye düşünüyorum'' diye espri yapan Srna, ''Umarım bu kez son dakikada ben Türkiye'de UEFA Kupası'nı kazanmak için gerekli şansı bulacağım'' şeklinde konuştu.



Ukrayna ekibinin Brezilyalı futbolcusu Fernandinho ise ''UEFA Kupası finalinde oynamak benim için gerçekten müthiş bir şey. Kazanmak istiyoruz'' dedi.



KUPAYLA POZ VERDİLER



Teknik direktör Mircea Lucescu, Srna ve Fernandinho basın toplantısının ardından UEFA Kupası önünde basın mensuplarına poz verdi. Shakhtar Donetsk, bu akşam saat 19.30'da ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanla final maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



