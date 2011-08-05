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Spor

UEFA Kupası'nda rakipler belli oluyor

Futbolda 2011-2012 sezonunu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları İsviçre'de çekilecek.

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Futbolda 2011-2012 sezonunu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları İsviçre'de çekilecek. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un rakipleri belli olacak.


Futbolda 2011-2012 sezonunu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları bugün İsviçre'de çekilecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 13.00'te, UEFA AVrupa Ligi kura çekimi ise TSİ 14.30'ta başlayacak.


UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında, Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. öne eleme turunda Portekiz'in Benfica takımına elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un yanı sıra kuraya play-off aşamasından katılan Beşiktaş ve Bursaspor'un rakibi de belirlenecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları 16-17 Ağustos ile 23-24 Ağustos'ta gerekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise ilk maçlar 18 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 25 Ağustos'ta yapılacak.


Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek bir diğer takım Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına doğrudan katılacak.



Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri


Kupaya play-off turundan katılan ve seri başı olan Beşiktaş, Sochaux (Fransa), Vitoria (Portekiz), Alania Vladikavkaz (Rusya), Maccabi Tel-Aviv (İsrail) ya da Shamrock Rovers (İrlanda) takımlarından biriyle eşleşecek.



Bursaspor'un muhtemel rakipleri


Kupada 3. ön elemede Belarus'un Gomel takımını eleyen Bursaspor ise play-off turunda seri başı olamadı. Bursaspor'un muhtemel rakipleri Roma (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Anderlecht (Belçika), Dinamo Bükreş (Romanya) ve Rosenborg (Norveç) oldu.



Trabzonspor'un muhtemel rakipleri


Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenen Trabzonspor da UEFA Avrupa Ligi play-off turunda seri başı takımlar arasına giremedi.


Trabzonspor'un muhtemel rakipleri arasında Tottenham (İngiltere), Spartak Moskova (Rusya), Hapoel Tel-Aviv (İsrail), Athletic Bilbao (İspanya) ve PAOK (Yunanistan) bulunuyor.


Ligde grup maçları 15 Eylül'de başlayacak. Kupanın finali 9 Mayıs 2012'de Bükreş'te oynanacak.


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