UEFA Kupası'nda Fenerbahçe, Celtic karşısına çıkıyor

Grup maçlarına sahasında sürpriz bir şekilde Norveç ekibi Molde'ye 3-1 kaybederek başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında İskoçya'nın Celtic takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

İskoçya'da gruptaki ilk galibiyetini alarak ilk ikiye girme yarışında geride kalmak istemeyen Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lazar Markovic ile Josef de Souza, Celtic karşısında forma giyemeyecek. Markovic ayrıca 4 maçlık cezasının sonuncusunu da Celtic maçında çekecek.

Bu sezon Avrupa kupalarında 6. maçına çıkacak sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 2'şer galibiyet ve yenilgi alırken bir kez de berabere kaldı.

Celtic ile Fenerbahçe arasında Glasgow şehrindeki 61 bin kişi kapasiteli Celtic Park'ta TSİ 22.05'te oynanacak maçı Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Kenn Hansen yönetecek.

Van Persie ilk 11'e yakın



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Bursaspor ve Beşiktaş maçlarında yedek soyundurduğu Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie'yi bu kez ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'de son iki maça yedek soyunan ve oyuna girer girmez gollerini atan Van Persie, yedek kalmaktan dolayı memnuniyetsizliğini dile getirmişti. Pereira'nın, Celtic maçında forvette Jose Fernandao'nun yerine Van Persie'ye şans vereceği öğrenildi.



Muhtemel 11'ler



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Alves, Caner, Ozan, Topal, Meireles, Diego(Volkan), Van Persie, Nani



CELTIC: Gordon, Bitton, Boyata, Ambrose, Blackett, Mackay-Steven, Brown, Johansen, Forrest, Griffiths, Nadir



Celtic puanla başladı



Fenerbahçe'nin rakibi Celtic ise grup maçlarına Hollanda deplasmanında puan alarak başladı.

Grubun seri başı takımı Ajax karşısında deplasmandan 2-2'lik beraberlikle dönen İskoç ekibi, bu sezon Avrupa kupalarında 7. maçını oynayacak. Celtic bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Avrupa kupalarına "Devler Ligi" hedefiyle başlayan Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İzlanda'nın Stjarnan (2-0 ve 4-1) takımını iki maçta da yenerek tur atladı. İskoç ekibi 3. ön elemede ise Azerbaycan'ın Karabağ takımını 1-0 kazandığı maçın rövanşında 0-0 berabere kalarak eledi. Play-off turunda ise Celtic, 3-2 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö'ye 2-0 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Celtic, UEFA Avrupa Ligi'ne ise Ajax'la 2-2 berabere kaldı.

Zorlu maç öncesi İskoç temsilcisinde Ajax maçında kırmızı kart gören Honduraslı futbolcu Emilio Izaguirre forma giyemeyecek.

Sahasında bu sezon kaybetmedi



Celtic, bu sezon maçlarını oynadığı Celtic Park'ta maç kaybetmedi.

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) ve Avrupa kupalarında bu sezon sahasında toplam 8 maç oynayan Celtic, 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Avrupa'da seyircisinin önünde oynadığı 3 maçı da kazanan Celtic, ligde ise 4 galibiyet alırken sadece geçen hafta Hearts ile berabere kaldı.

En büyük rakibi Rangers'ın mali sıkıntılar nedeniyle küme düşürülmesiyle adeta zirvede tek kalan ve üst üste 4 kez rakiplerine büyük puan farkı atarak şampiyon olan Celtic, bu sezon 9 haftası geride kalan Premiership'te lider Aberdeen'in 4 puan gerisinde 20 puanla 2. sırada bulunuyor.

Toplamda 46 kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Celtic, tarihinde en büyük Avrupa başarısını 1966-1967 sezonunda elde etti. İskoç ekibi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İtalya'nın İnter takımını 2-1 yenerek, bir numaralı kupayı müzesine götürmüştü. İskoç ekibi 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası'nda final oynamış ve Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Porto'ya kaybetmişti. Daha sonra Avrupa kupalarında önemli bir başarı elde edemeyen Celtic, bu sezon en önemli transferi olarak Türk oyuncu Nadir Çiftçi'yi kadrosuna kattı.

Avrupa'da 196. sınav



UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda ikinci maçında deplasmanda İskoçya'nın Celtic takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa arenasında 196. maçına çıkacak.

Avrupa'da farklı kulvarlarda bugüne dek çıktığı 195 maçın 69'unu kazanan sarı-lacivertli ekip, 88 maçı yitirdi, 38 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 241 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 300 gol gördü.