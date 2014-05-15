UEFA Kupası Sevilla'nın!

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla, Benfica’yı penaltılarla devirdi. Tarihinde 3. kez mutlu sona ulaşan İspanyol ekip, Portekiz temsilcisinin ‘Bela Guttmann’ lanetini iyi değerlendirdi.

İspanyol temsilcisi tarihindeki 3. UEFA Avrupa Ligi zaferini yaşadı.

İtalya’nın Torino kentinde Juventus Stadı’nda yapılan final karşılaşması her iki takımın çekimser kalması nedeniyle sessiz başladı. Maç öncesi Benfica’nın başında gezdiği söylenen ‘Bela Guttmann’ lanetinin ağırlığı kendini hissettirdi. Jorge Jesus’un maç öncesi yaptığı “Final duygusunu en iyi biz biliyoruz” açıklaması da tedirginliklerini belli etmişti. 45. dakikada Pereira ve Rodrigo’nun arka arkaya buldukları şutlar Beto’dan dönene kadar pozisyon gelişmedi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Benfica, 47’de Rodrigo ile Lima’nın pozisyonlarında golü bulamadı. ‘Guttmann’ ağırlığı devam ederken, hakimiyeti alan Sevilla, Rakitic’in önderliğinde önce 53’te Bacca ardından 61’de Reyes ile fırsatları kaçırdı. 84’te Lima ve 90+1’de Garay ile Benfica gelse de karşılaşma uzatmaya gitti.



Beto yıldızlaştı



Ringdeki boksörler gibi uzatmaları temkinli geçiren iki takım, maçı penaltılara götürdüler. Portekiz temsilcisi Benfica’nın Lima ile öne geçtiği penaltı atışlarında, Sevilla’nın Portekizli kalecisi Beto’yu hesap edemedi ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Geçen sezon da Chelsea’ye finalde kaybeden Benfica şanssızlığı bitiremedi.