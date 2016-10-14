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Spor

UEFA Kupası şampiyonluğundan Amatör Lig'e

Kerem İnan kariyerinde ilk kez amatör kümede forma giyecek

14 Ekim 2016 19:07

Galatasaray'ın UEFA Kupası kazandığı dönemde kadroda bulunan 36 yaşındaki Kerem İnan, Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta yer alan Erokspor'la anlaştı.

Galatasaray alt yapısında futbola başlayan ve kariyerinde UEFA Kupası bulunan kaleci Kerem İnan, futbola yeniden döndü. Sarı Kırmızılılar ekipte Brezilyalı kaleci Taffarel birlikte aynı dönemde forma giyen 36 yaşındaki file bekçisi, Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta yer alan İstanbul ekibi Erokspor ile anlaşma sağladı.

Son olarak 2012-2013 sezonunda 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor formasını giyen Kerem İnan, kariyerinde ilk kez amatör kümede forma giyecek.

Futbol kariyerine 1993'te Galatasaray altyapısında başlayan 36 yaşındaki Kerem İnan, 1997-2003 yılları arasında A takımda forma giydi. İnan, sarı kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor, Samsunspor, Etimesgut Şekerspor, Karşıyaka, Mersin İdmanyurdu ve Şanlıurfaspor takımlarında oynadı.

 

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