T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA Kupası İstanbul'a geliyor

22 Nisan 2009 19:40


Bu yıl Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak finalle sahibini bulacak Avrupa'nın 2 numaralı kupası, yarın İstanbul'a getirilecek.


Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 20 Mayıs'ta oynanacak final karşılaşmasıyla yeni sahibine kavuşacak UEFA Kupası, yarın İstanbul'a geliyor.

UEFA Başkanı Michel Platini'nin de katılacağı törende, geçen yıl bu kupayı kazanan Rusya'nın Zenit Kulübü'nün yetkilileri, kupayı UEFA Başkanı'na teslim edecek. UEFA Başkanı ise kupayı final maçına kadar şehirde sergilenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a verecek. Kupa, finale kadar olan sürede İstanbul'da belirlenen noktalarda halkın ziyaretine açılacak.

Esma Sultan Yalısı'nda saat 14.00'de başlayacak tören öncesi, UEFA Kupası özel üretilmiş bir araç üzerinde şehirde dolaştırılacak. İki saatlik bu turun ardından Dolmabahçe Sarayı önünde konvoya, Zenit Kulübü'nden futbolcu ile yöneticiler de katılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24