UEFA Kupası İstanbul'a geliyor



Bu yıl Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak finalle sahibini bulacak Avrupa'nın 2 numaralı kupası, yarın İstanbul'a getirilecek.





Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 20 Mayıs'ta oynanacak final karşılaşmasıyla yeni sahibine kavuşacak UEFA Kupası, yarın İstanbul'a geliyor.



UEFA Başkanı Michel Platini'nin de katılacağı törende, geçen yıl bu kupayı kazanan Rusya'nın Zenit Kulübü'nün yetkilileri, kupayı UEFA Başkanı'na teslim edecek. UEFA Başkanı ise kupayı final maçına kadar şehirde sergilenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a verecek. Kupa, finale kadar olan sürede İstanbul'da belirlenen noktalarda halkın ziyaretine açılacak.



Esma Sultan Yalısı'nda saat 14.00'de başlayacak tören öncesi, UEFA Kupası özel üretilmiş bir araç üzerinde şehirde dolaştırılacak. İki saatlik bu turun ardından Dolmabahçe Sarayı önünde konvoya, Zenit Kulübü'nden futbolcu ile yöneticiler de katılacak.



