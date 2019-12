UEFA Kupası imkansız değil

Ligin ilk yarısında attığı gollerle kalitesini ispatlayan Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, UEFA Kupası'nı kazanmalarının imkansız olmadığını söyledi.





Galatasaray'da sezonun ilk yarısında attığı gollerle kalitesini gösteren Çek golcü Milan Baros, Galatasaray takımının UEFA Kupası'nı kazanma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, ''Neden olmasın?'' dedi.



Sarı-kırmızılı takımın çok kaliteli futbolculardan kurulu bir ekip olduğunu vurgulayan golcü oyuncu, ''Galatasaray yerli oyuncularla yabancı oyuncuların biraraya geldiği, son derece iyi bir karışım. Sadece 10-11 kaliteli oyuncudan oluşmuyor. Bizim her maçta sahada göremediğimiz, bazen yedek kulübesinde oturan bazen de kadro dışında kalan 18-19 çok iyi oyuncumuz var. Perşembe-Pazar maç oynadığımız yoğun tempo içinde sakatlıklar olması durumunda bile eksik oyuncuların yerine son derece iyi bir yeni oyuncunun geldiğini ve takımdaki o eksikliği hissettirmediğini görüyoruz. Evet, UEFA Kupası'nı kazanmak gerçekten çok zor, fakat imkansız değil. Ama şimdiden Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanma şansının ne olacağını söylemek de doğru olmaz. Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Kazanma ihtimalimiz tabii ki var'' diye konuştu.



"HAKAN ŞÜKÜR ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCUYDU"



Milan Baros, takıma geldiğinde Hakan Şükür'ün yerini doldurma konusunda hiçbir endişe duymadığını söyledi.



Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan ''Tam Saha'' dergisinin Ocak ayı sayısında röportajı yer alan Milan Baros, futbolda her şeyin başlangıcı ve sonu olduğunu vurgulayarak, Hakan Şükür'ün faal futbol hayatı boyunca önemli başarılar kazanarak kariyerini tamamladığını kaydetti.



Hakan Şükür'ün gerçekten önemli bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Baros, ''Galatasaray'ın en fazla gol atan oyuncusu oldu, gol rekorları kırdı. Fakat kariyerinin sonuna geldi ve artık yok. Ben de Galatasaray oyuncusu olarak elinden geleni yapmaya gayret etmekle yükümlüyüm. Mümkün olduğunca fazla gol atmak ve takıma katkı yapmakla sorumluyum. Hakan'ın yerini doldurup doldurmamakla ilgili hiç bir endişem olmadı'' diye konuştu.



Galatasaray'a transferi öncesi İngiltere'den aldığı teklifleri o ülkede artık sıkılmış olması nedeniyle, İspanya'dan gelen teklifleri ise beğenmediği için kabul etmediğini anlatan Çek golcü, ''Galatasaray gerçekten çok iyi bir takım. Büyük bir kulüp. İyi oyuncuları var. Avrupa kupalarında her sezon oynama şansına sahip. Onun dışında, evinizde oynadığınız maçlarda stadın dolu olacağını biliyorsunuz. Galatasaray son derece tutkulu bir taraftara sahip. Tüm bunları birleştirdiğimde, Galatasaray'ın teklifi diğerlerinin arasında benim için en çekici olanıydı'' ifadelerini kullandı.



AVRUPA ŞAMPİYONASI, FUTBOL SEVİYESİNİ GÖSTERDİ''



Milan Baros, Türk Milli Futbol Takımı'nın 2008 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde sergilediği performansın ve yarı final oynamasının, Türk futbolunun geldiği seviyenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.





Elde edilen başarının Türk futbolcularının ne düzeyde olduğunu gözler önüne serdiğini dile getiren Baros, ''Son derece şanssız bir şekilde yarı finalde kaybettiniz. Evet, Türk Milli Takımı daha önce şanslı sayılacak maçlar da kazandı ama finali kaçırması şanssızlıktı. Galatasaray'da bulunan yerli oyuncuların tümü son derece kaliteli ve zaten hepsi Milli Takım'ın birer parçası. Elinizde bu kalitede oyuncular varsa, onları aynı düzeyde yabancı oyuncularla biraraya getirdiğinizde çok iyi takımlar oluşturabiliyorsunuz. Tıpkı Galatasaray'da olduğu gibi'' dedi.