UEFA Kupası geliyor



Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlunda yapılacak olan final mücadelesi için kupa 23 Nisan’da İstanbul’a getirilecek.



UEFA Kupası hazırlıkları devam ediyor.Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenecek törenle geçen sezon bu kupayı kazanan Rusya'nın Zenit takımının yetkililerinin kupayı UEFA Başkanı Michel Platini'ye teslim edeceği, Platini'nin ise kupayı final maçına kadar şehirde sergilenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a vereceği bildirildi.



Federasyon’dan yapılan açıklamada ayrıca, törenden önce UEFA Kupası'nın özel üretilmiş bir araç üzerinde şehirde dolaştırılacağı, 2 saat sürecek tura Zenit Kulübü'nden futbolcu ile yöneticilerin de katılacağı belirtildi.



UEFA Kupası'nın finale kadar olan sürede İstanbul'da belirlenen noktalarda halkın ziyaretine açılacağı vurgulandı.