T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA Kupası geliyor

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlunda yapılacak olan final mücadelesi için kupa 23 Nisan’da İstanbul’a getirilecek.

04 Nisan 2009 03:00


Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlunda yapılacak olan final mücadelesi için kupa 23 Nisan’da İstanbul’a getirilecek.

UEFA Kupası hazırlıkları devam ediyor.Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenecek törenle geçen sezon bu kupayı kazanan Rusya'nın Zenit takımının yetkililerinin kupayı UEFA Başkanı Michel Platini'ye teslim edeceği, Platini'nin ise kupayı final maçına kadar şehirde sergilenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a vereceği bildirildi.

Federasyon’dan yapılan açıklamada ayrıca, törenden önce UEFA Kupası'nın özel üretilmiş bir araç üzerinde şehirde dolaştırılacağı, 2 saat sürecek tura Zenit Kulübü'nden futbolcu ile yöneticilerin de katılacağı belirtildi.

UEFA Kupası'nın finale kadar olan sürede İstanbul'da belirlenen noktalarda halkın ziyaretine açılacağı vurgulandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24