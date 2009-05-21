UEFA Kupası finali ardından TFF'den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, UEFA Kupası finali için yapılan organizasyonun, yabancı misafirler tarafından takdirle karşılandığı belirtilerek, "Kıtaların buluştuğu kent olan İstanbul'un, UEFA Kupası Finali'ni başarı ile organize etmesinden dolayı büyük onur ve kıvanç içindeyiz" denildi.



TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, yaklaşık 1 yıldır aralıksız bir şekilde hazırlanılan tarihin son UEFA Kupası finali için yapılan organizasyon, Türkiye'ye gelen yabancı misafirler tarafından takdirle karşılandığı, 4 yıl önce gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi Finali'nden sonra dün akşamki UEFA Kupası Finali, Türkiye'nin ve İstanbul'un, finallerin başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini gösterdiği ifade edildi.



"Teşekkürler İstanbul" başlığıyla yapılan açıklamada, ayrıca şöyle denildi:



"Geçmişte hayalleri süsleyen organizasyonları mükemmel biçimde ve sıklıkla gerçekleştirebilmek keyif veriyor. Statlarımızı kalite ve konfor açısından birinci sınıf düzeyine taşımamız, bu sayede güçlü lobiler oluşturmamız, 2016 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği umutlarımızı da artırıyor.



Türkiye'nin, böylesine önemli bir etkinlikle taçlandırılmasında ve kusursuz organizasyonda önemli katkıları bulunan Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine, İstanbul Valisi Sayın Muammer Güler ve valilik teşkilatına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş ve Büyükşehir Belediyesi teşkilatına, İstanbul Emniyet Müdür Sayın Celalettin Cerrah ve emniyet teşkilatına, finalin ülkemize kazandırılmasında başrol oynayan UEFA 1. Başkanvekili Sayın Şenes Erzik'e, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nı Türk futboluna kazandıran ve finale hazırlık sürecinde federasyonumuz ile yakın işbirliği içinde çalışan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a, Şükrü Saracoğlu Stadı'nın 'elit stat' kategorisine yükseltilmesinde önemli katkıları bulunan Fenerbahçe Kulübü'nün ve stadın değerli yöneticilerine, bizleri yalnız bırakmayan kulüplerimizin başkan ve değerli yöneticileri ile finale emeği geçen herkese, Türk futboluna yaşattıkları onur ve mutluluk nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz."

